Tünetmentesen egy virágzó rét közepén – Tombol a pollenszezon

Már egyre többen jelentkeznek be az allergológusokhoz, tombol a pollenszezon. A következő hetekben pedig erősödhetnek a betegek tünetei.

A következő napokban a platán és a nyír pollenje továbbra is sokfelé magas, esetenként nagyon magas koncentrációban lehet jelen. Magas szintet érhet el helyenként a tölgy pollenkoncentrációja is. A kőris, a gyertyán, a fűz, valamint a ciprus- és tiszafafélék virágpora jellemzően alacsony-közepes koncentrációban lesz jelen.

A kevésbé jelentős allergének közül az eperfafélék pollenkoncentrációja általában a magas, a fenyőféléké, a dióé és a bükké pedig az alacsony-közepes tartományban alakul. Előfordulhat már egy-egy szem a pázsitfűfélék és a lórom pollenjéből is a levegőben. A kültéri allergén gombák spóraszáma továbbra is jellemzően alacsony marad.

Dr. Petz Zsuzsanna allergológus elmondta, érezhető, hogy megkezdődött a szezon. Egy napos, szeles hétköznapon rengetegen telefonálnak, hogy időpontot kérjenek nála. Ha viszont sokáig esik, sokkal kevesebb a panaszos. Ilyenkor a csapadék kitisztítja a levegőt. Ha viszont erős a légmozgás, akár száz kilométert is repülhetnek a pollenek.

A következő időszakban azért is erősödhetnek a tünetek, mert a nagyobb molekulájú pollenek szezonja kezdődik. Ilyen például a gabona is. Ezek felülete rücskös, szúrós, sokkal jobban irritálja a nyálkahártyát. Nem mindegy tehát, hogy mire vagyunk allergiásak. Például a majd augusztusban virágzó parlagfű pollenje is az intenzívebb tüneteket okozó kategóriába tartozik.

Akiknek erősebb az allergiájuk, azok sokszor gyógyszer mellett is szenvednek, hiába kezdik el időben szedni az orvosságot. Ennek pedig nem kéne így lennie. Mindenki szervezete másképp reagál a különböző hatóanyagokra, sokaknak idő kell ahhoz, hogy beállítsák a megfelelő terápiát.

Van, amikor többször is készítményt kell váltani, de ez mindenképpen megéri. A legerősebb allergia is kezelhető. A gyógyszer pedig akkor van jól beállítva, ha semmilyen tünetet nem észlel a páciens. Még egy virágzó rét közepén is tünetmentesnek kell maradnia – mondta az orvos.

A tünetmentesség tehát nem álom, aki pedig tudja, hogy pollenszezonban sokat tüsszög vagy köhög, az mindenképp keressen fel egy orvost. A tünetek erőssége függ a lelkiállapotunktól is. Ha stresszesek vagyunk, akkor sokkal hevesebben reagálhatunk. Dr. Petz Zsuzsanna rendszeresen találkozik olyan betegekkel, akik 10-15 éve nem kaptak kezelést. Pedig ez veszélyes is lehet, a kezeletlen allergia vagy asztma később komolyabb problémákat okozhat.