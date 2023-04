Szombathelyre, az Alsóhegyi utcába riasztották pénteken délután a város hivatásos tűzoltóit, a bejelentő nagy füstöt látott felszállni a környékről. A tűzoltók a helyszíni felderítés során megállapították, hogy egy közeli kertben száraz ágakat, nyesedéket égetnek. Az egység felhívta az égető figyelmét a vonatkozó jogszabályokra és intézkedett a tevékenység befejezésére, a tűz eloltására - tájékoztat hivatalos oldalán a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Összehordott szalma, száraz növényzet, illetve fanyesedék kapott lángra szombaton hajnalban Lukácsházán, egy kiscsömötei családi ház udvarán. A lángok mintegy ötven négyzetméternyi területet érintettek, valamint a közelben található fenyőfára is átterjedtek. A tüzet a szombathelyi hivatásos és kőszegi önkormányzati és kőszegszerdahelyi önkéntes tűzoltók oltották el, majd további izzó részeket keresve átvizsgálták az érintett udvarrészt, és átnedvesítették a területet.

Mintegy tizenöt méter magas nyárfát döntött ki a szombat hajnali szél Rábahídvég külterületén. A fa a 8-as számú főútra dőlt, és a fél útpályát elzárta a forgalom elől. A forgalmi akadályt a vasvári önkormányzati tűzoltók szüntették meg: motoros láncfűrésszel feldarabolták a fát, majd megtisztították az utat a letört gallyaktól.

Közúti balesethez vonultak a szombathelyi hivatásos tűzoltók nagyszombaton délelőtt a 87-es számú főút Sorokpolány és Rábahídvég közötti szakaszára: egy személyautó letért az úttestről, felborult, majd a tetejére borulva a szántóföldön állt meg. A baleset idején ketten utaztak a kocsiban, mindketten önerejükből hagyták el a roncsot, majd a mentők kivizsgálásra kórházba szállították őket. A tűzoltók áramtalanították az autót, és megszüntették az üzemanyagfolyást.

Nem sokkal később a 86-os számú főúton, Kisunyom külterületén történt baleset. Ez alkalommal is árokba hajtott, majd tetejére borult egy személyautó. A kocsi sofőrje nem sérült meg a balesetben. A műszaki mentést a szombathelyi hivatásos és a jáki önkéntes tűzoltók hajtották végre, áramtalanították a kocsit, illetve megszüntették a forgalmi akadályt. A beavatkozás ideje alatt félpályán haladhatott a forgalom az érintett útszakaszon.

Lámpaoszlopnak hajtott egy személyautó kora délután a 87-es főúton, Szombathely külvárosi részén. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói közreműködtek a forgalomirányításban, illetve az autómentővel együttműködve megszüntették a forgalmi akadályt. A jármű két utasa közül a mentők egy embert kivizsgálásra kórházba szállították.

Kétszáz négyzetméter alapterületű melléképületben csaptak fel a lángok szombaton délután Csánigon, egy Kossuth utcai családi ház udvarán. A tűz a tégla falazatú, pala és cseréptetős, hármas elosztású épület középső részén keletkezett. Az érintett, körülbelül száz négyzetméteres épületrész teljes terjedelmében égett, és a lángok a szomszédos ingatlanon álló melléképületekre is átterjedtek. A tűzoltáshoz Sárvárról érkeztek hivatásos és Répcelakról önkormányzati tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre vonult. Az egységek négy vízsugárral fékezték meg a lángokat, illetve négy gázpalackot is kihoztak az épületből. Az eset során senki nem sérült meg.

Traktor borult fel Kétvölgy egy erdei útján Húsvét hétfőn délután. A szentgotthárdi hivatásos és a felsőszölnöki önkéntes tűzoltók áramtalanították a traktort, majd mivel forgalmi akadályt nem képezett, elszállításáról későbbiekben a tulajdonos gondoskodott. A sofőrt, aki önerőből hagyta el a járművet, a mentőszolgálat szakemberei kivizsgálásra kórházba szállították.

Árokba hajtott, és a tetejére fordulva állt meg egy személygépjármű hétfőn este a 87-es főút Ikervár és Péterfa közötti szakaszán. A baleset idején csak a sofőr tartózkodott a kocsiban, aki önerőből el tudta hagyni a járművét. A sárvári hivatásos tűzoltók vonultak a balesethez, kézi erővel kerekeire állították, majd áramtalanították az autót. A sofőrt a mentőszolgálat szakemberei kivizsgálásra kórházba szállították.