Hétfőtől továbbra is a 3G szabály érvényes a határátlépésnél azok számára, akik ingázóként munkába, vagy iskolába lépik át Ausztria határátkelőit. Ez azt jelenti, hogy ők továbbra is beutazhatnak az országba antigénteszttel, de az érvényesség 48 óráról 24 órára rövidült. A PCR-teszt érvényességi ideje is lerövidült az ingázók esetében is: a korábban kiváltságos 7 napos időtartamot 72 órára korlátozták. Ami az oltási státusz igazolását illeti, továbbra is csak azokat az oltóanyagokkal való oltást ismerik el a belépéskor, amelyek Ausztria szerte engedélyezettek, az orosz Szputnyik vakcina továbbra sem tartozik közéjük. Az oltási bizonyítvány érvényességi ideje 9 hónapra rövidült.