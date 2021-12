Pedig Jánosháza többmilliós praxistámogatást is felajánlott, szolgálati lakást is adnának, ha ide szerződne valaki, mégsem jönnek. Talán a kulturális lehetőségek, az infrastruktúra hiánya tartja vissza a fiatal szakembereket? Dr. Kiss Imre családi gyökerei miatt is elkötelezett Jánosháza iránt, hiába csábították, nem fogadott el más álláslehetőséget. De ha egyszer ő „kidől”, vajon ki fog a helyébe lépni?