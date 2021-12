Dömötör Csaba bejegyzésében emlékezetet: a pert Czeglédy Csaba indította, mert sérelmezte, hogy egy tévéműsorban arról beszélt, hogy diákok és nyugdíjasok megkárosításával gyanúsítják. – A Kúria ítéletében megerősítette, hogy amit mondtam, megfelel a valóságnak. Kiemelte azt is, hogy tudomása van arról, hogy Czeglédy Csaba cége, a Human Operator Zrt. felszámolás alá került, ezért a bérek ezen okból sem lettek kifizetve, azaz Czeglédy Csaba kárt okozott a diákoknak és a nyugdíjasoknak. Fontos körülmény, hogy a kormány és az Országgyűlés döntése nyomán már kártalanításra is sor került – fogalmazott az államtitkár. Hozzátette: az sem mellékes, hogy 2017-ben Czeglédy Csabát költségvetési csalás elkövetésével meggyanúsították, ezért kényszerintézkedésként börtönbe is került. Büntetőeljárása jelenleg is folyamatban van a Kecskeméti Törvényszéken.