„Az egykori Szabadidőközpont és az újonnan épült lakónegyed közötti terület háromnegyede fás, sűrű, áthatolhatatlan aljnövényzettel. Ez a helyzet és a fák lombos állapota nem tette lehetővé a teljes terület bejárását, a fák teljes mértékű geodéziai felmérését” – olvasható a favédelmi tervben, amit dr. Károlyi Ákos jegyző bocsátott rendelkezésünkre. A dokumentum e részét azután kértük ki, hogy civilek felhívták a figyelmet: több mint 100 fát kivágtak a Parkerdő lakópark mellett. A területet a baloldali vezetésű önkormányzat adta el, a pályázat során pedig azért zártak ki egy licitálni kívánó céget, mert nem csatolt favédelmi tervet. Ezek után kíváncsiak voltunk rá, mit tartalmazott az ingatlancsomagot megvásárló zrt. pályázati anyaga.

Értékes egyedekről is írtak

A favédelmi terv úgy folytatódik: „A geodéta által felmért fák többsége tehát Pinus sylvestris (erdei fenyő), de találhatunk juharokat, hársakat is. A fák átlagos átmérője 50-60 cm.” A szakértő azt is leszögezte: „A kiviteli tervek készítése során a sűrű bozótos kiirtása után lehet a faállományt igazán értékelni, hiszen nem mindegy – olvasható az iratban – , hogy az értékes egyedek milyen térállásban vannak, a zárt állományt hogyan lehet és kell megbontani stb. Szükség esetén azt sem tartom kizártnak, hogy a jelentős fenyő sor megmentése érdekében a tervezett magánút nyomvonalának biztosítását is fontolóra kell venni”.

A dokumentum arra is kitért: a tervezési terület nem közterület, ezért sem a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet, sem pedig az önkormányzat környezet-, és természetvédelem helyi szabályairól szóló rendelete arra nem vonatkozik, és favédelmi tervdokumentáció készítése sem kötelező. Dr. Károlyi Ákos szerkesztőségünknek küldött válaszában külön is megerősítette: magánterületen a fakivágás engedélyezésére a jegyzőnek nincs hatásköre. A szombathelyi önkormányzatnál egyébként 2021 első negyedévében lépett életbe a favédelmi protokoll, ami előírja, hogy a beruházásokhoz a kivitelezőnek favédelmi tervet kell készíttetnie. „Az országos hírekbe is rendszeresen kerülnek be olyan helyi érdekű beruházások, építkezések, amelyek során – nem ritkán védett – fákat vágnak ki, s ez természetesen közfelháborodást okoz” – írták akkor a város „zöldhullám” honlapján, hozzátéve: Szombathelyen ez nem igazán jellemző.

Németh Ákos zöldtanácsnok láthatta, mi történik majd a területtel

Megnéztük annak a közgyűlésnek a jegyzőkönyvét is, amikor a vitatott ingatlancsomag részeként a Homok úti terület értékesítését jóváhagyták a baloldali képviselők. A Fidesz-KDNP frakció azt nem szavazta meg. Németh Ákos klímapolitikáért felelős tanácsnok a vitában azt mondta: „Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy elég másképp gondolkodnak ebben, tehát amikor az új ingatlanértékesítések megtörténtek, akkor nem pusztán gazdasági szempontokat, hanem ún. környezet gazdasági szempontokat is figyelembe vettek. Tehát hogy nem az történik, hogy eladnak egy területet úgy, hogy fogalmuk nincs, hogy ott mi fog történni, hanem pontosan ez az, hogy bekérnek favédelmi tervet, vázrajzokat, hogy lássák, hogy mi az, amit ott szeretnének”. A városvezetői zöldpolitika eredménye – túlzás nélkül – lehangoló: láthatták, mi történik a területtel és döntésük nyomán több, mint 100 egészséges fát vágtak ki Szombathely belterületén.