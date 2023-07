Ahogy összemorzsolja kezében a kalászt, már peregnek is ki belőle a szemek. Így kön - nyen megállapítható: a búza aratásra kész. Bő és Lócs között vagyunk, a határban, Bodorics Pál, a Répcevölgye 2001 Kft. ügyvezetője az árpa és a repce vágása mellett megkezdte a kenyérnekvaló betakarítását. Azt mondja: a repcén meglátszik, hogy épp a szárba szökkenés idején nem kapott csapadékot a növény. Feléjük február 5. és március 25. között mindössze 1,2 milliméternyi eső hullott, így az első adag fejtrágyák nem is hasznosultak. A búza jobban viselte a téli, tavasz eleji szárazságot, a gazda eddigi tapasztalatai szerint fehérje és sikértartalomra átlagos az idei termény, hektolitersúlya több helyütt alacsonyabb a vártnál.

Most a betakarításra koncentrálnak

Éppen 30 Celsius-fokot mutat a hőmérő, és hét ágra süt a nap. Hosszú porfelhőt húz maga után a kombájn, igazi aratóidő van, a kalász víztartalma is ideális a betakarításra. Az elmúlt napok zivatarjai azonban okoztak némi fejtörést a gazdáknak.

Fotó: Unger Tamás

– Optimista vagyok, most az a legfontosabb, hogy a még kint lévő árpa és búza jó minőségben bemenjen a raktárba. Folynak mellette a tarlómunkák, az állattenyésztés számára készülnek a bálák, a tarlóhántással is naprakészek vagyunk. Ez alapozza meg a jövő évet, utána lehet foglalkozni azzal, mi zajlik a piacon – fogalmaz Bodorics Pál, mikor az alacsony felvásárlási árakról kérdezem. – Ezt a búzát akkor termeltük, amikor a műtrágya tonnánkénti ára elérte a négyszázezer forintot. Most 60 ezer forintot adnának a búzáért tonnánként: még az önköltséget sem fedezi. Rossz üzletet kötni ráérek később is, jót pedig most nem lehet.

Összefogtak a jákiak, közösen sütnek kenyeret

– Sokan problémáznak most az árakon, én úgy gondolom, a tavalyiak voltak irreálisan magasak, különösen az állattartók számára, hiszen emiatt a takarmány ára is jelentősen megugrott. Az idei év innen nézve kiegyensúlyozottabbnak látszik – ezt már Rácz Károly családi gazdálkodó mondja, aki a fő gondnak azt tartja: a növényvédő szerekért, műtrágyáért kértek különösen sokat.