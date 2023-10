Az e-rollerekkel Vas vármegyében, pontosabban Szombathelyen is vannak különböző problémák. Ilyen gond az is, hogy jópáran nem rendeltetésszerűen használják a járműveket. Így fordulhatott elő, hogy nem is olyan régen mágneshorgásznak kellett kihalásznia az elhagyott rollereket a Csónakázótóból, vagy éppen a Perint patakból. De történt olyan is, hogy egy a vármegyeszékhelyhez közeli faluban hevert néhány.

Nos, úgy tűnik, ez nem csak vasi sajátosság, ugyanis a szomszédos vármegyében is küzdenek hasonló jellegű problémákkal.

A veol.hu szerkesztősége postán, levélben kapta ezt a fényképet egy szentkirályszabadjai olvasójuktól, aki azt írta, a Veszprém vármegyei község Rákóczi utcájában napokig hevert ez a roller. Aztán megunta, hogy senki sem törődik vele, s fogta magát, s felugrott az iparoskör épületének tetejére, hogy legalább észrevegyék. Valószínű, némi emberi segítséggel. Viccet félretéve, találgatják, hogyan kerülhetett egyáltalán a településre Veszprémből a jármű. De legalább nem veszett el...

Forrás: veol.hu/Olvasó

