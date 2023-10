Azt írták: annak érdekében, hogy segítsék az M1-es autópálya forgalmát, saját költségükön október 27. és november 17. között a bicskei autópályamérnökségen éjjel-nappal, akár azonnali indulással készenlétben tartanak egy kamionmentőt és egy 55 személyes buszt. Egy műszaki segítségnyújtásra alkalmas segélyautó pedig nappali ügyeletben teljesít majd szolgálatot a sztrádán Biatorbágy és Tatabánya között - tették hozzá.

Az MKIF Zrt. október 14-én jelentette be, hogy a vasúti fővonal felújítás alatt nappal, előre tervezett munkálatok nem lesznek az érintett szakaszon. A társaság most arról is döntött, hogy Biatorbágy és Tatabánya között, ebben az időszakban ilyen munkák éjjel sem lesznek.