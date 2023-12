Eredmények 21 órája

Íme a 2023-as RobOlimpia győzteseinek névsora

Ahogy arról mi is beszámoltunk, idén is volt RobOlimpia az AGORA-ban a technológia-szerető fiataloknak. 20 csapat nevezett be, összesen 45 általános és középiskolás diák érkezett Szombathelyről, Csepregről, Sárvárról, Győrvárról, Sopronból és Velencéről.

Csabai Bernadett Csabai Bernadett

Fotó: Unger Tamás

A meghirdetett versenyszámok között szerepelt a szumó verseny, ennek nyertese kapta meg a 2021-ben meghirdetett Vándorkupát. Idén a „Pixel Team csapat érdemelte ki az elismerést, második helyezést ért el a »Mint múltkor« nevezetű csapat, mindkettő Szombathelyről nevezett. Harmadikként a sárvári Barabás György Műszaki Szakképző Iskola csapata végzett a szumóversenyen. Ezt követte a vonalkövetős gyorsasági verseny, itt a robotok döntően LEGO alkatelemekből készültek, de volt „saját” gyártmány is. A csapatok egyre jobb időeredményeket értek el, és egyre kisebb számban történt pályaelhagyás, mindez jelezve a csapatok jó konstrukciós és programozási képességét. Első helyezést ért el a „Dirty Blocks” csapata Szombathelyről 12,115 másodperccel, második lett a „KarbeszekRC” csapata Sárvárról 16,565 másodperces idővel, míg a harmadik helyezést a „Velence” nevű csapat szerezte meg – ők a Fejér vármegyei településről érkeztek. A harmadik versenyszám a robotok gyorsulási versenye volt, azaz a Drag Racing. Elsőként ért célba a szombathelyi „Dirty Blocks” kreálmánya 2,234 másodperces idővel, a második helyért járó díjat a „Velence” csapat érdemelte ki 2,59 másodperces idővel. Harmadik helyezett a „Pixel team” 2,76 másodperccel. A gyorsulás után kötélhúzásban mérték össze az erejüket a csapatok, LEGO és NONLEGO eszközökkel is nevezhettek, a két kategóriát külön értékelték versenybírók. A csoportok körmérkőzéseket játszottak, itt számos olyan kérdés, problémafelvetés adódott, ami miatt a bírók leállították a verseny folytatását, így ebben a versenyszámban végeredményt nem hirdettek. Minden csapattag oklevelet kapott, a versenyszámok első három helyezettjei pedig érmeket is.A díjakon kívül a regisztrációnál egy „Negyedik Szombathelyi RobOlimpia Verseny 2023” feliratozott pólóval kedveskedtek a résztvevőknek.Az eredményhirdetés után bejelentették a Hatodik Szombathelyi Robotépítő és Programozó Versenyt, mely Szombathelyen 2024. május 30-án rendezik meg.

