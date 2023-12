Fogadjuk el: fájdalom is lesz - Dr. Csernus Imre tartott előadást Szombathelyen

Szombathelyre látogatott az ország egyik legnépszerűbb pszichiátere dr. Csernus Imre, aki az Agorában tartott telt ház előtt előadást, amelyen mi is ott voltunk. Az erről szóló cikkünket szintén sokan olvasták, ami annak tudható be, hogy aki nem tudott elmenni élőben meghallgatni, őt is érdekelte a mondanivalója. Két órába sűrítette „ajánlatait” a népszerű pszichiáter, mert mint mondta: most nem fog arról beszélni, hogy ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni. Helyette ajánlatokat hallhattunk – például ahhoz, miért érdemes az őszinte kommunikációt választanunk.

Csernus nyers, káromkodással tarkított előadásában a humor „fegyverét” szívesen használta, a közönség vette a poénokat. A nevetés – akár saját nyomorunkon – most is sokaknak nyújtott segítséget, hiszen kínálkozott a lehetőség, hogy saját lelkünk legsötétebb bugyraival, önbecsapásaink, hazugságaink már tapasztalható és még várható következményeivel szembesüljünk. Mindebből „ízelítőt” adott a pszichiáter, aki – miközben egy-egy nézőt is megszólított – egymás után hozta a „combos” témákat.