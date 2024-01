Szabad szemmel látható üstököst jósolnak a csillagászok 2024 őszére, legutóbb négy éve volt példa hasonlóra, azelőtt pedig 1997-ben. A tavaly februárban felfedezett üstökös október 10-e után az alkonyi égen, délnyugat felé, napnyugta után lesz látható. - Az égi vándor eddigi vizsgálatai arra utalnak, hogy először jár a Nap közelében. Az ilyen üstökösök esetén előfordulhat, hogy viselkedésük a Nap közelében megváltozik, fényességük jelentősen elmarad a várakozásoktól vagy magjuk szétesik. Ekkor a szabadszemes látvány elmaradhat, ezért fontos az óvatos optimizmus most is – tudtuk meg Mitre Zoltántól, a Gothard Jenő Csillagászati Egyesület elnökségi tagjától, aki szólt arról is: napfogyatkozást nem, de részleges holdfogyatkozást láthatunk idén Magyarországon –szeptember 18-án hajnali 4 óra körül a Föld teljes árnyéka a Holdkorong területének mintegy 3,5 százalékát át takarja majd el.

Ilyen is csak 18 és fél évente fordul elő

A Hold égi útját tekintve is különleges az idei és a 2025-es esztendő. - A Holdpálya most úgy helyezkedik el, hogy a nyári telehold az átlagosnál alacsonyabban jár, ezáltal valamelyest rövidebb ideig látszik a horizont felett. A téli telehold pedig az átlagosnál kicsit magasabban jár, így valamelyest hosszabb ideig világítja be a téli éjszakákat. Ilyen holdhelyzet 18 és fél évente fordul elő, legutóbb 2006/2007 körül járt be hasonló utat a Hold a csillagos égbolt előtt. A Hold égi útjának eme finom változásait már 2 és fél ezer éve is ismerték, a mostanihoz hasonló szélső holdállások leképezése egy vaskori temető tájolásában is felismerhető. E jelenségnek köszönhető az is, hogy 18 és fél év után a 2024/2025-ös évben a Hold többször megközelíti a Bika csillagképben található Fiastyúk csillaghalmazt. A Hold és a csillaghalmaz szoros közelsége az esti égen idén február 16-án, október 19-én, december 13-án lesz megfigyelhető. Érdemes kis látcsövet használni. A szemfüles megfigyelők észrevehetik, hogy a Hold a csillaghalmazhoz képes már pár óra alatt elmozdul, mivel égi kísérőnk folyamatosan halad tovább a pályáján - tudtuk meg.

Forrás: Unger Tamás

Mi köze van a Fiastyúknak a szökőévhez?

A szakember emlékeztetett: A Hold és a Fiastyúk nyílthalmaz együttállását örökítették meg az 1999-ben, Németországban előkerült Nebrai korongon, amelyet 3 és fél ezer éve a holdnaptár korrigálásához használták. Ha ugyanis visszaköszönt az égen az ábrázolás, be kellett vezetni egy 13. holdhónapot az évbe. A ma használt naptárat is időnként ki kell igazítani egy további nappal. Ennek megfelelően idén (mint minden 4 évben) szökőév van, tehát a február hónapunk 29 napos, a 2024-es év pedig 366 napból áll.

Jöhet még sarki fény

Mitre Zoltán szerint július 24-ét és október 14-ét is érdemes megjelölni a naptárban annak, aki különleges égi jelenségre vár: ekkor a Hold és a Szaturnusz nagybolygó szoros közelségben látszik majd az égen. A Hold idén párszor megközelít egy-egy fényes állócsillagot is: a Szűz csillagkép Spica nevű csillagát és a Skorpió csillagkép Antares nevű csillagát. Az előbbi megfigyelésére remek alkalom nyílik március 26-án és június 16-án este, míg az utóbbi észlelésére július 17-én este nyílik kedvező alkalom. Az augusztusi meteorraj maximuma (a legtöbb hullócsillag) pedig augusztus 14-én várható. Hozzátette: a nap aktivitása idén várhatóan tovább emelkedik. Ennek köszönhetően bármikor előfordulhat anyagkidobódás a Napból, ami Földünket elérve geomágneses vihart és sarki fényt okozhat.

Mitre Zoltán elnökségi tag elmondta: a Gothard Jenő Csillagászati Egyesület várhatóan idén tavasszal nyitja meg új csillagvizsgálóját Szőcén. Az Őrség nagyvárosoktól távoli sötét égboltja alatt nemcsak a szakmai munka folyik majd, hanem távcsöves programokat is tartanak a nagyközönség számára.