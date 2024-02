Elő a metszőollókkal – Megkezdődött a kerti szezon, ezek az aktuális teendők - fotók

A kertész télen sem pihen – tartja a mondás, az elmúlt napok enyhe időjárása pedig bizonyára azokat is kicsalogatta a szabadba, akik eddig a „kockás papír” mellett készültek a szezonra. Az általunk megkérdezett szakember szerint legfőbb ideje elővenni a metszőollót, és akár a kora tavaszi munkákba is belekezdhetünk – azt is elárulja, melyek ezek.