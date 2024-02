Vége a pandémiának, a megváltozott gazdasági és társadalmi környezet pedig egyre több bécsit arra sarkall, hogy megvalósítsa az álmát és önálló vállalkozásba kezdjen. Többek között ez a magyarázat arra, hogy tavaly Bécsben tizenöt éves csúcsot ért el a cégalapítások száma. Egyészen pontosan 9.483 új vállalkozást jegyeztek be, ami az Ausztriában alapított új cégek csaknem egynegyede, 2022-höz képest pedig 4,7 százalékos növekedést jelent – derül ki a Bécsi Gazdasági Kamara adataiból.

A legtöbb cég – 82,4 százalék – egyszemélyes vállakozás, 16 százalékuk pedig legalább további egy embert foglalkoztat. 1,5 százalékuknak 10-49 dolgozója van. Az újonnan bejegyzett cégek összesen 16.800 új munkahelyet jelentenek Bécsben. A legtöbb új vállalkozás – 35 százalék – a kézműipar területén tevékenykedik, 25 százalék tanácsadással foglalkozik, 23 százalék pedig kereskedelemmel.

Érdekesség, hogy egyre fiatalabbak a bécsi vállalkozók. Míg tíz évvel ezelőtt 38 év volt a cégalapítók átlagéletkora, addig tavaly már csak 36 év. Tavaly egyébként 87 éves volt a legidősebb cégalapító, a legfiatalabb pedig 18 éves. A Bécsi Gazdasági Kamara fiatal vállalkozókat támogató szakosztálya most azt szeretné elérni, hogy az igazán tehetséges vállalkozók már 16 évesen céget alapíthassanak.

A Bécsi Gazdasági Kamara adataiból az is kiderült, hogy tavaly 26 százalékkal emelkedett az üres üzlethelyiségek iránti igény. A belváros egyes helyein – a legfelkapottabb kerületek most Mariahilf és Neubau – a kereslet már meg is haladja a kínálatot. A bérlők jellemzően 57 és 156 négyzetméter közötti alapterületű üzlethelyiséget keresnek elsősorban vendéglátás, kereskedelem és kézműipari tevékenység céljára. De sokan keresnek helyet műteremnek, galériának és különböző szolgáltatási tevékenységeknek is. A megfelelő üzlethelyiség kiválasztása általában 6 hónap és két év közötti időt vesz igénybe és átlagosan 27 bérleményt néznek meg az érdeklődők, mielőtt döntenének.

A döntés meghozatalában óriási segítség a Bécsi Gazdasági Kamara telephely-szolgáltatása, amelynek keretében a jövendőbeli bérlők számára konkurenciaanalízist és vásárlóerőbecslést is végeznek. De azt is megtudhatják, mekkora az adott üzelthelyiségnél a gyalogosforgalom, mekkora az üzlet vonzáskörzete és milyen a lakosság összetétele. Az ingyenes tanácsadást tavaly több mint 3.200 vállalkozó vette igénybe.