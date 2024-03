A hír megmozgatta az építőipari vállalkozásokat, ugyanis sokan, 29-en érdeklődtek. Ahhoz, hogy megválaszolják a felmerült kérdéseket, az eljárást március közepéig kitolták.

Dr. Németh Sándor polgármester felidézte, a bölcsődében négy csoport kap majd helyet, az óvodában lévő bölcsődei csoport is ide költözik ki. Az ingatlanon lévő egykori tűzoltószertárt már korábban elbontották, a közműveket pedig kiépítették. A beruházásra a város 600 millió forintos pályázatot nyert el.

Közben az már kiderült, ki rendezheti be a kávézót Bükfürdőn, ezzel pedig az utolsó elem is a helyére került a Termál téren. A helyiséget teljesen fel kel szerelni, kezdve a konyhával, a vendégtérrel, a kerthelyiséggel. Dr. Németh Sándor úgy számol, kávézó a nyár végén meg is nyithat.