Az időjárás is a nemzeti ünneppel van, sőt aki pénteken felnézett az égre, egy gyönyörű természeti jelenséget is láthatott. Olvasónknak sikerült megörökítenie a naphalót, így aki lemaradt róla is megnézheti a fotókon. Az említett halójelenség jellemzője, hogy hatalmas, fényes szivárványszínű kör látható a nap vagy adott esetben a hold körül. Ez a képeken is remekül látszik:

Forrás: Lakotárné Lőricz Edit