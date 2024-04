Már virágzik a repce: sárgába borult a megyehatár - fotók

Régi mondás szerint ahány hétig virágzik, annyi tonnát terem a repce. Az idén eddig minden jel szerint bízhatnak az elhúzódó virágzásban a gazdák. Egyúttal most kell a leginkább résen is lenniük: a növényvédelem eredményessége az időzítésen (is) múlik.