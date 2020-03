A büszke apa: Horváth Ákos színész

Horváth Ákos, a Weöres Sándor Színház színésze hétfőn a közösségi felületen tette közzé a jó hírt: megszülettek iker fiai, Igor és Simon, édesanyjukkal együtt jól vannak.

Horváth Ákos a Weöres Sándor Színház megszületése óta a szombathelyi társulat tagja: Jordán-tanítványként jött a mesterével. Nélküle el sem lehetne képzelni a színházat. Nála átéltebben senki nem tudta előadni például azt a régi csatakiáltást („haka, haka…”), amely anno a vasi bérletestoborzó minden állomásán elhangzott. Hát most megint: haka, haka! Ezúttal nem a színház, hanem Igor és Simon megszületése okán örvendezünk. Az ikrek az édesanyjukkal együtt jól vannak. A jó hírt közzétette természetesen Horváth Panna is, Ákos gyönyörű nagylánya, aki kis túlzással itt nőtt föl a szemünk előtt.

A WSSZ most – ahogyan minden színház – a járvány okán zárva van. A színészek időről időre kis videókkal üzennek. Horváth Ákos néhány napja arról beszélt, hogy a fiai érkezését várja. De erről beszélt azon az olvasópróbán is (hogy majd „kimenőt” kér, ha jönnek a fiai), amely aztán nem folytatódhatott az intenzív próbafolyamattal; az Ádám almái premierjét is el kellett halasztani. Bízzunk benne, hogy inkább előbb, mint utóbb közönség elé kerülhet Czukor Balázs legújabb rendezése, amelyben Horváth Ákos nemcsak címszerepet, hanem főszerepet is játszik.

Addig azonban megnézhetjük őt és a kollégáit mondjuk a Home Bank című előadásban, amelyet csütörtökön 18 órától vasárnap éjfélig bocsát a közönség rendelkezésére a WSSZ online. Horváth Ákosnak pedig mindenekelőtt sok sikert kívánunk egy újabb izgalmas főszerephez: az apasághoz.