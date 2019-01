„A gimnázium fejlesztésével Celldömölköt építjük!”

Hisszük, hogy a gimnázium építésével Celldömölköt is építjük. A várost, amely sokunknak közös otthona, amelyet szerethetünk és amelyért érdemes tenni – vallja Sipos Tibor, az elmúlt években látványosan fejlődő Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatója.

A nagy munkabírású iskolaigazgatót sokan ismerik a városban, a Magyar Testnevelési Egyetemen végzett Sipos Tibor régóta dolgozik a celldömölki fiatalokért. Bár budapesti tanulmányait követően Sopronban kezdett el dolgozni, pár év után az első adandó alkalommal visszaköltöztek feleségével Vas megyébe.

– Úgy éreztem, végre hazaérkeztünk. Egy fiatal családnak sok előnnyel jár kisvárosban élni. Minden közel van, elérhető, de a legfontosabb, hogy a celldömölkiek nagyszerű emberek. Megtiszteltetés, hogy közöttük élhetek a családommal: feleségemmel és két egyetemista lányommal, akik biztos hátteret nyújtanak számomra – mondja Sipos Tibor, aki hivatása révén sok kiváló kemenesaljai pedagógus munkájáról szerezhetett benyomást. Az elmúlt évtizedekben testközelből tapasztalta meg a város oktatási életének alakulását.

– Először a Városi Általános Iskolában, majd a Műszaki Szakközépiskolában taníthattam. Utóbbi intézményben Varga László volt az igazgató, akinek sokat köszönhetek. Tőle tanultam meg, hogy akkor mennek a legjobban a dolgok, ha segítem a munkatársaimat kibontakozni. Az intézményvezető nyugdíjazását követően kollégáim biztatására vállaltam a vezetői tisztség teendőit. Büszke vagyok arra, hogy egy modern tanműhelyt alakíthattunk ki. Ennek révén több szakmai eredményt is elérhettünk a fiatalokkal és a nevelőtestülettel – halljuk az intézményvezetőtől.

Később is jutott számára olyan kihívás, amely révén tudta, hogy a megoldás a fejlesztés. Ennek a feladatnak már a gimnázium igazgatói székéből kellett megfelelnie. Ahogy visszatekint, elmondja, hogy gyakran támadt olyan érzése, mintha a gimnázium valamiért mostohagyermeknek számítana. Ez leginkább abban nyilvánult meg, hogy a több mint hatvanéves épület szinte teljesen elhanyagolt, veszélyes állapotban volt. Emiatt fontos célja volt, hogy a városban zajló fejlesztésekből a gimnázium se maradjon ki. Akkoriban ugyanis így tapasztalta.

– Óriási kihívásokkal szembesültem, hiszen a szülők nem szívesen íratták olyan iskolába a gyermekeiket, ahol például ugyanazok a járólapok vannak, mint ötven évvel ezelőtt. Amit lehetett, igyekeztünk önerőből megoldani, de persze ez csak a felszín volt – emlékezik vissza. Mint mondja, hiába kért segítséget a város vezetőitől, ők sajnos tehetetlennek bizonyultak. Aztán egyre több viharfelhő gyülekezett az iskola fölött. Olyan pletykák is keringtek, hogy bezár az intézmény. A város lakói, a környéken élők az iskola állapota miatt, ha tehették, máshova íratták a gyermekiket.

– Belenyugodhattunk volna a sorsunkba, de inkább vettünk egy nagy levegőt. Azt mondtuk, nem adhatjuk fel, akkor is lehet ezt jobban csinálni! – hangsúlyozza Sipos Tibor, aki végül támogatókat keresett és talált is a kormányzati oldalon, így széleskörű összefogás jöhetett létre, amelynek révén megkezdődhetett az intézmény fejlesztése. Azóta több ütemben, kívül és belül is megújult a főépület, az udvaron pedig korszerű és modern atlétikai pályát avathattak. A gimnázium egyre népszerűbb intézmény lett a fiatalok körében.

Sipos Tibor arról is beszél, hogy a „falak ereje” mellett a folyamatos szakmai megújulásra is szükség van. A számos újító kezdeményezésnek köszönhetően pedig folyamatosan emelkedik a Berzsenyi gimnáziumot választók száma.

– Sokoldalú, kreatív kollégákkal, diákokkal büszkélkedhetünk. Hiszem, hogy fontos figyelni a fiatalok és a családok igényére, hogy minél többen mondhassák el: fiatalkoruk legszebb éveit töltötték Celldömölkön. Ha sikeres gimnáziumot építünk, akkor Celldömölköt építjük – foglalja össze az igazgató.

Mint mondja, a városért való kitartó tenni akarása a sportból ered.

– Hosszú éveken át vívtam. Ott tanultam meg, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy talpon maradjunk. Ehhez lendületre, dinamizmusra és jó tempóérzékre van szükség. Én is igyekszem erre törekedni, hogy még sokat tudjak dolgozni az itt élő diákokért, a gimnáziumért és közös otthonunkért, Celldömölkért – teszi hozzá Sipos Tibor.