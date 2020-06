Újabb kérdés és rokon a mozikávézónál

Hogy kerül egy alpolgármesteri rokon neve a cégkivonatba, és miért egy önkormányzati intézmény marketingese küld meghívót egy kft. rendezvényére? Kerestük a választ.

A Savaria moziban lévő kávézót néhány hete az Eurosolving Kft. üzemelteti: az önkormányzat által kiírt pályázaton ők ajánlották a legmagasabb bérleti díjat. A cég ügyvezetője áprilisban beszélt nekünk terveiről, akkor arra is rákérdeztünk, van-e rokoni vagy más kapcsolata Horváth Soma alpolgármesterrel. A válasza egyértelmű nem volt. A kft. cégkivonatában azonban a dubaji lakcímmel rendelkező ügyvezető kézbesítési megbízottjaként szerepel menyének a neve, aki nem más, mint Horváth Soma alpolgármester féltestvérének felesége. (Az alpolgármester és az ügyvezető fia féltestvérek, néhány napja írtuk meg, hogy a féltestvér márciusban az önkormányzati sportközpontnál lett létesítmény-üzemeltetési vezető.) A kávézót üzemeltető kft. ügyvezetője kérdésünkre elmondta: az illető nő a fia felesége, egyben régi alkalmazottja is, és azért ő lett a kézbesítési megbízott, mert megbízik benne.

A következő furcsasággal szerdán szembesültünk: a moziban üzemelő kávézóban rendezendő szombati eseményre az ­Agora Szombathelyi Kulturális Központból érkezett hivatalos meghívó. Vagyis: a Horváth Soma kultúráért felelős alpolgármester által „felügyelt” önkormányzati intézmény dolgozója munkaidőben, fejléces e-mailben küldte ki az alpolgármester féltestvérének édesapja által vezetett cég rendezvényére invitáló meghívót – amelyen egyébként az Agora támogatóként szerepel.

Az Agora igazgatójától, Horváth Zoltántól megkérdeztük, miért ők küldték ki a sajtómeghívókat, és miért szerepelnek támogatóként a kávézó rendezvényeinek plakátjain. Az igazgató egyebek között állítja: valamennyi, intézmény­egységükben megvalósuló, bérlők által szervezett programot publikálnak a felületeiken, és azokról a sajtónak is küldenek körlevelet. Példaként a moziban lévő kávézó előző bérlője által szervezett koncerteket is felhozta – nem kellett volna. Egyrészt mert azokra soha nem kapott a szerkesztőség külön meghívót az Agorából, másrészt mert az Agora a saját felületein közzétett programajánlóiban nem a kávézó, hanem a mozi szerepelt helyszínként. Az igazgató a támogatók között feltüntetett Agora logójára is adott magyarázatot: a kávézó szombati rendezvénye a moziban film­vetítéssel zárul, amelyet az Agora NKA-pályázatból finanszíroz. Igaz, az NKA logója lemaradt e rendezvény plakátjáról, ott van viszont a kávézó korábbi, kertmozis vetítésének plakátján: vajon azt is az Agora által elnyert támogatásból szervezte a kft.? Tényleg rendben van, ha egy önkormányzati intézmény és egy cég ügyei így összefolynak? Főleg, ha a cég adataiban az egyik városvezető rokoni szálaira bukkanhatunk.

Korábban írtuk: