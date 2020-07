Az idén kifejezetten jó a gombatermés az Őrségben

Sok helyen szárad a nyári vargánya az őrségi portákon. A gomba­gyűjtésnek nagy hagyománya van a környéken. Egy gyakorlott helyi gombász 30-40 kilót is hazavisz egy szezonban. A vargányát nyersen is keresik, de leginkább szárított formában kel el a házaknál, és gombaport is készítenek belőle.

Szalafőn, Horváth Elekné Viola alsószeri portáján, az istállópajta előtt hétfőn délben már javában száradt a reggel szedett vargánya. Fia, Csaba szenvedélyes gyűjtő. Neki is – mint sok helyi gombásznak – megvannak a kedvenc gyűjtőhelyei. A mostani friss szedést az édesanyja gyorsan felszelte és elterítette a szúnyoghálós szárítókeretekre, mert hétfő reggel jó idő ígérkezett. Délben már bujkált a nap, Viola ezért kicsit mérgelődött. A múlt heti kánikulában két nap alatt rendesen megszáradt a gomba. Így azonban rá kell segíteni, mert vizes marad. Majd befűt a sparheltbe, és fölé feszíti a szárítótálcákat. A júliusi vargánya már erősen fogy, lecsengőben van a szezon. Aztán majd jön az októberi vargánya, annak sötétebb a kalapja, azt nevezik itt hajdina vargányának. Szerinte a korai, júliusi az ízletesebb, viszont az meg könnyebben kukacosodik. A Papszeren Tamaskó Sándor indításként két kis gombócot tesz elénk: a boszorkánytojásokból épphogy előfurakodott a leendő kalap narancssárga színe. Ez bizony az úrgomba, azaz a császárgalóca. Vasárnap találta. Sándor bácsi csaknem hatvanévesen szerezte meg a gombaszakellenőri oklevelet. Előtte feleségével mintegy harminc évig jártak a szombathelyi meg a szentgotthárdi piacra gombát árulni. Ma már a nyolcvanadik évében van, de reggelente ötkor ma is elindul és lejárja a maga nyolc-tíz kilométerét. Hiába, ez egy ilyen műfaj: aki előbb ér oda, azé a gomba. Hétfőn kora délután javában száradt a hétvégén szedett vargánya. Megtudtuk: akkor jó, ha már zörög. Feleségével, Margit nénivel nagy munkában voltak. Az előző nap szedett vájdlingnyi nyulicát, azaz a sárga rókagombát pucolgatták és szeletelték a szárításhoz. Sándor bácsi szerint az Őrségben tíz éve volt ilyen jó nyári vargányatermés. Pedig a hó nélküli tél és a száraz tavasz nem sok jót ígért, de a június végi, július eleji esők mégis előhozták a gombákat. A 80-90 dekás vargányák nem ritkák, az egy kiló harminc dekás példány pedig – az volt a legnagyobb – kitöltötte a kosarát. Most is jó ára van a gombának, de már nem piacoznak. A gomba elkel a családban. Karácsonyi ajándékként is sikere szokott lenni az őrségi szárított vargányának.