Bizottság előtt: gépészmérnökképzés, új buszok, orvosi ügyelet

A gépészmérnökképzés, új buszok indítása és a menetrend változása, az új orvosi ügyelet és az avarégetés betiltása is téma volt a gazdasági bizottság ma délutáni ülésén.

Bejelentéssel kezdődött a szombathelyi önkormányzat gazdasági és jogi bizottságának ülése: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által delegált, tanácskozási joggal rendelkező bizottsági tag mától Molnár Miklós. Kovács Vince elnök döntéséről maga az érintett tájékoztatta a bizottság tagjait.

Szabó Tibort javasolják színházigazgatónak

A bizottság a Weöres Sándor Színház új ügyvezetőjének Szabó Tibor megválasztását javasolja a közgyűlésnek. Erről az első napirendben döntöttek, egyhangúlag.

Nem lehet avart, faágakat és más zöldhulladékot égetni január 1. után

Ez is szerepel a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításában. A módosítástól azt várják, hogy javul majd a levegő minősége Szombathelyen. Annak érdekében, hogy a lakossági zöldhulladék elhelyezését megoldhassák, az önkormányzat felkérte a Szova NZrt-t és a Szomhull Kft-t is egy intézkedéscsomag kidolgozására – ez is kiderült a bizottsági vitából. A rendeletmódosításról a közgyűlés dönt majd csütörtökön – a bizottság annak elfogadását javasolja.

Támogatják a gépészmérnökképzést

Tizenhárom cég, a szombathelyi önkormányzat és az ELTE képviselői írhatják alá azt a megállapodást, amely a szombathelyi gépészmérnökképzés feltételeit hivatott garantálni. Az együttműködési megállapodás tervezett szövegét a gazdasági és jogi bizottság is tárgyalta. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária képviselő (Fidesz-KDNP) kérdésére elhangzott, ez az önkormányzat és az ELTE között 2018. márciusában kötött általános keretmegállapodással összhangban született külön szerződés, amelynek célja, hogy hosszú távon garantálják a szombathelyi gépészmérnökképzés feltételeit. A dokumentumból látszik, hogy az önkormányzat vállalja: 2024-ig évente 130 millió forinttal támogatja a képzést. A cégek pedig azt rögzítik ebben, hogy évente összesen 57 duális képzésben résztvevő hallgatót fogadnak, és hozzájárulnak a szakot népszerűsítő reklámkampányokhoz is.

Koczka Tibor (Pro Savaria) kérdésére, mi szerint az egyetem a 130 millió forintért mennyi – ahogy példájában mondta, 5 vagy 130 – hallgató képzését biztosítja, Bokányi Adrienn elnök (ÉSZ) úgy válaszolt, az ELTE vállalja a szak fenntartását, hallgatói létszámot nem tartalmaz a megállapodás.

A bizottság egy tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a megállapodást.

Az orvosi ügyelet új rendszere is téma volt

2021. január 1-jétől veszi át az Országos Mentőszolgálattól az önkormányzat az orvosi ügyelet működtetését, azt a Szombathelyi Kulturális és Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetén (GESZ) belül oldják majd meg. Az új orvosi ügyeletet a 11-es Huszár úton, a Lordok házaként ismert épület földszintjén, majdnem 250 négyzetméteres területen alakították ki. A műszaki átadás október elején megtörtént, a felújítás költségei több mint 59 millió forintba kerültek, új tárgyi eszközökre pedig 17,2 millió forintot költöttek el. A feladat ellátása érdekében a GESZ-hez került át az önkormányzat által pályázat útján nyert Nissan típusú elektromos gépjármű is – derült ki az előterjesztésből, amit egyébként a közgyűlés számára elfogadásra javasol a gazdasági bizottság.

Vállalja a város: hét új buszért többet fizet

Több mint 23 év az átlagéletkora annak a Szombathelyen szolgáló 13 csuklósbusznak, amelyekből hetet novembertől új, modernebb és környezetkímélőbb járműre cserélnek. Kora délután sajtótájékoztatón jelentette be dr. Nemény András polgármester (ÉSZ): hét új Mercedes Benz gyártmányú, modern, klimatizált busz áll szolgálatba. Mint mondta, elektromos buszokat szeretett volna a város, de arra most nincs lehetőség. Arról már a gazdasági bizottsági ülésen beszélt Horváth Soma alpolgármester (ÉSZ), hogy az elektromos buszok beszerzése minimum 130 millió forintba került volna, míg a csuklós buszok ára mintegy 80 millió forint körül mozog. Képviselői kérdésre a városvezető kitért arra is, hogy 2021-ben az új buszok üzemeltetéséért az önkormányzat plusz 56 millió forintot fizet a Volánbusz Zrt. részére, amely egyben a járművek tulajdonosa is.

Putz Attila képviselő (ÉSZ) azt tette szóvá: hiába nyújtott be hét menetrend-módosító javaslatot, abból egyet sem lát a bizottság elé került előterjesztésben. A képviselő ezt azért is sajnálta, mert sokakat érintő javaslatokat fogalmazott meg. Ehhez kapcsolódva később Horváth Gábor (Fidesz-KDNP) képviselő arról beszélt, hogy a Minerva lakótelepen élők hiába kérik évek óta, hogy a 30Y busz a lakópark felé is kanyarodjon el, kérésük most sem teljesül. A képviselő úgy fogalmazott: hiába állítják be az új buszokat, ha a lakossági igényt nem teszik a szolgáltatás mellé.

Horváth Soma úgy reagált: 2011 óta nem indítottak új buszokat Szombathelyen. Örömteli, hogy hét új csuklósbusz jár majd a városban. Kitért arra is, hogy az önkormányzat idén ismét egy évvel meghosszabbítja az üzemeltetési szerződést a Volánbusz Zrt-vel, azonban rövidesen kiírják erre vonatkozóan az új pályázatot is. A mostani menetrend módosításból több tételt kiemelt: így a Budapest-Szombathely Intercity járat érkezéséhez igazítottak buszindulást, emellett a Parkerdőbe november 16. után nem járna busz, ezért kérték annak indítását heti egy alkalommal, próba jelleggel. Putz Attila képviselő megnyugtatására Horváth Soma annyit közölt: kérései plusz költségbe kerültek volna, azokra később – várhatóan egy év múlva – lehet visszatérni. A bizottság a menetrend-módosítás elfogadását javasolja a közgyűlésnek.