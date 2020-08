Halász Bence 12 centire a 80 métertől – három Dobó SE-s az ob-dobogón

Új egyéni csúccsal – 12 centi híján 80 méterrel – nyerte meg negyedik felnőtt magyar bajnoki címét a 23 éves Halász Bence. A férfi kalapácsvetés eredményhirdetéskor a dobogó másik két fokán is a Szombathelyi Dobó SE versenyzői álltak, Pars Krisztián lett a második, Rába Dániel a harmadik.

A 125. atlétikai országos bajnokság második versenynapját három érem birtokában várhatták a vasiak, szombaton női kalapácsvetésben Gyurátz Réka lett a bajnok, Németh Zsanett a harmadik, a szintén Dobó SE-s Halász Bence pedig diszkoszvetésben gyűjtött be egy bronzot. Újabb Vas megyei érmekre vasárnap is Németh Zsolt és Németh László tanítványai voltak esélyesek – férfi kalapácsvetésben. Ami legalább annyira a Dobó SE-sekről szólt, mint a nők versenye, és ők valamennyien szuperül teljesítettek. A 15 fős mezőnyben hatan voltak szombathelyiek, és csak a hatodik helyre tudott beékelődni egy más egyesületbeli, az ARAK versenyzője, Pásztor Bence. Ebből következően a dobogó mindhárom fokára Dobó SE-s állhatott. A 23 esztendős – de már felnőtt világ- és Európa-bajnoki bronzérmes – Halász Bence sorozatban negyedszer szerezte meg a magyar bajnoki címet. Remek formát mutatott, kétszer is túlszárnyalta eddigi legjobbját, a 79,57 métert. Az új egyéni csúcsa 79,88 – már csak 12 centi híja van a 80 méternek. A második helyet 2012 olimpiai bajnoka, a kétszeres vb-ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok Pars Krisztián szerezte meg, térdműtétje után fokozatosan építkezve idei legjobbjával, 74,35 méterrel. A bronzérmes Rába Dániel újra túljutott a 73 méteren, a 73,19 az idei második legjobb eredménye. Idei legjobb eredményével, 71,44-dal lett negyedik Varga Balázs, az ötödik, 20 éves Varga Donát pedig itt lépett be először a 70-esek klubjába, vasárnaptól 70,32 méter az egyéni rekordja. De ugyanúgy kiemelkedőt nyújtott a hetedik helyre érő Doma Benedek is, aki nemrégiben a juniorok 6 kilós kalapácsával dobott nagy egyéni csúcsot, most a felnőtt szerrel jegyzett egyéni rekordot (67,20).

– Nagyon jó volt, már az első kísérletem után éreztem, hogy bennem van egy nagy eredmény. Kétszer is túldobtam az eddigi egyéni csúcsomat. Az utolsó is nagyobb lehetett volna 79-nél, azért lett csak 77,77, mert beleért a hálóba. Tizenkét centivel maradtam el a 80 métertől, de nem baj, ez tovább inspirál. Nagyon várom már az augusztus 19-ei Gyulai Memorialt, ott talán sikerül – mondta a nagyszerű versenye után a tokiói olimpiai kvótás Halász Bence.

A női diszkoszvetés bajnoki címét a nyíregyházi Kerekes Dóra szerezte meg – a győzelem vasi vonatkozása, hogy Dóri Szombathelyen, Németh László irányításával készül.

A TFSE színeiben szereplő szombathelyi paralimpikon, Ekler Luca ismét jó formát mutatva nyolcadik lett.

A vasárnapi versenynap vasi vonatkozású pontszerzői. Férfi, 5000 m: 7. Kovács Attila (SZoESE) 15:06,06, 9. Jacsev Sámuel (SZoESE) 15:22,76. Hármasugrás: 6. Bartalos Dávid (Haladás VSE) 14,62. Súlylökés (7,26 kg): 9. Szabó Gyula (Dobó SE) 13,95. Kalapácsvetés (7,26 kg): 1. Halász Bence 79,88 egyéni csúcs, 2. Pars Krisztián 74,35, 3. Rába Dániel 73,19, 4. Varga Balázs 71,44, 5. Varga Donát 70,32 egyéni csúcs, 7. Doma Benedek 67,20 egyéni csúcs (mind Dobó SE). Női, távolugrás: 8. Ekler Luca (TFSE) 5,62. Diszkoszvetés (1 kg): 1. Kerekes Dóra (NYSC) 54,74, 5. Gyurátz Réka (Dobó SE) 42,98, 7. Viszkeleti Villő (Szombathelyi Sportiskola) 39,44 egyéni csúcs, 10. Németh Zsanett (Dobó SE) 36,01.