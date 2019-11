Ifjúságkutatásról és személyi kérdésekről

Újdonság, hogy dr. Sütő Ferenc képviselő az önkormányzati választásokat követően ifjúsági ügyekért is felelős önkormányzati tanácsnoki tisztséget is ellát a 2019-2024-es ciklusban. Emellett ő tölti be Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsának elnöki tisztségét. A tanács tagsága az ülésen az elnök javaslatára, az SZMSZ módosítását követően, Papp Bálint önkormányzati, stratégiai és fejlesztési ügyintéző személyében alelnököt választott az elnök helyettesítésére és munkájának segítésére. A titkári feladatokat továbbra is Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens látja el.

A napirenden a következő teendőket tárgyalták meg: csatlakozási szándék helyi jótékonysági akciókhoz, a generációk közötti párbeszéd jegyében a digitális eszközök felhasználását segítő program a szépkorúakkal. A tervek között szerepel a DiscoverEU program áttekintése, a jövő évi Ifjúsági Kerekasztal vagy Ifjúsági Akadémia előkészítése, e-sportnap szervezése, valamint egy ifjúsági kutatást megalapozó online kérdőív kidolgozása.