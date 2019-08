Kavicsos burkolás helyett aszfaltot szeretnének az útra Rönökön – A polgármester válaszolt

Harmadszorra is ugyanazzal a zúzalékkal akarják burkolni a Határőr utcát, amelyet az eső már kétszer lemosott, a lakók viszont tíz éve szilárd burkolatot szeretnének.

Levélben kereste meg a Határőr utca tíz lakója szerkesztőségünket, mivel – mint írják – az önkormányzat harmadik alkalommal akarja egy szürke poros anyaggal leburkolni az utcájukat, csakhogy ők ebből nem kérnek. A Határőr utca Rönökön a 8-as útról közelíthető meg, a kavicsos út pár méter megtétele után már erősen emelkedik. Lassan haladunk, erre egyébként néhány házilag barkácsolt, 20 km/órás sebességkorlátozásra felszólító tábla is figyelmeztet.

Az érintett, nagyjából négyszáz méteres szakaszon mindössze néhány ház van, az egyikben él Molnár Zoltán, aki gyorsan elmondja, mi is itt a probléma, mert tudja, elsőre nem tűnik olyan vészesnek a helyzet. A Határőr utcát több mint tíz éve, a csatornázás után leaszfaltozták, miután azonban a szilárd burkolat tönkrement, ahelyett, hogy újabb aszfaltréteggel burkolták volna az utat, sötétszürke színű, apró kavicsos porral terítették be, rengeteg bosszúságot okozva az itt élőknek.

Nagyobb esőzésekkor az apró kavicsos-poros réteget (amely első látásra bazaltzúzaléknak tűnik) a víz lemossa az útról, ez két okból okoz problémát, egyrészt az út menti árkok megtelnek vele, teljesen eltömítve azokat, másrészt húsz centiméter mély nyomvályúk keletkeznek, ami miatt szinte járhatatlanná válik az út. Persze idővel az eltömített árok helyett is már az úton folyik a víz, így a helyzet fokozatosan egyre rosszabb lesz. Télen az út romlása felgyorsul, mivel a hótoló a hóval együtt, az apró köveket is letolja az útról.

Idővel az autók lengéscsillapítója tönkremegy, az alváz megsérül, de több alkalommal történt már baleset is. Volt, aki gyalog, más biciklivel esett el az úton – meséli Zoltán.

Megtudjuk, amikor egy-egy nagyobb eső elmossa az utat, a lakók mindig beszólnak az önkormányzathoz, ahonnan ki is szoktak jönni, és elgereblyézik a nagyobb árkokat, más azonban rendszerint nem történik, és különben is a tüneti kezelés csak a következő nagyobb esőig tart. Probléma az is, amikor nem esik az eső, hanem hosszú ideig szárazság van, ilyenkor az elhaladó autók verik fel a port, megkeserítve az itt élők életét.

Az utcát ugyanis nem csak tucatnyi lakója használja, az itt található egykori határőrlaktanyába két éve egy vadásztársaság költözött, ahol időnként 50-60 autó is megfordul. A terepjárók pedig óriási port vernek fel kerekeikkel, mivel az idegenek a legritkább esetben tartják csak be a lakók kérését, a 20 km/órás sebességkorlátozást. Ettől függetlenül a vadásztársasággal kiváló a viszony, a gond a hozzájuk érkező vendégekkel van – hangsúlyozza a beszélgetéshez időközben csatlakozó és szintén az utcában élő Császár Sándor is.

Az itt élő lakók természetesen megértik, hogy az önkormányzat keze is meg van kötve, hiszen pénz híján nem lehet leaszfaltozni az utat, de úgy érzik, mindenhová máshová jut elegendő forrás, csak éppen ide nem.

Molnár Zoltán – aki egyébként nyugalmazott határőrtiszt – szerint valószínűleg történelmi okai is lehetnek annak, hogy az utca mára a település mostohagyerekévé vált. A rendszerváltás előtt az utca – pláne a határőrlaktanya épülete – a térképen sem szerepelt, később ugyan a csatornázást elvégezték, de a gázt már nem vezették be. Mint meséli, szóbeli ígéretet ugyan többször is kaptak a lakók az aszfaltos útról, de eddig még soha nem jutott rá pénz.

Császár Sándor szerint négyzetméterenként 3500 forintból rendes aszfaltot, 1800 forintból pedig kevésbé igényes, de nekik teljesen megfelelő szilárd burkolatot lehetne csinálni, ehelyett most már harmadik alkalommal választja az önkormányzat ugyanazt a nyilvánvalóan rossz megoldást, pedig abból a pénzből, amit eddig az út javítgatására költöttek, régen aszfaltos útjuk lehetne – hangsúlyozza.

Az önkormányzatnál állítólag a vis maior keretből szeretnék az utat helyreállítani a közeljövőben – ennek első nyomai már látszódnak is, az út menti árkot már kitisztították –, csakhogy ebből a forrásból kizárólag az eredeti állapot helyreállítására lehet költeni, vagyis csak a sokszor átkozott bazaltzúzalékos megoldás jöhet szóba. Úgy néz ki tehát, marad minden a régiben, a lakók szárazság idején nyelhetik a port, esőzések idején meg kerülgethetik az árkokat.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük Rönök polgármesterét, Pékó Tamás Lajost is, aki szerda délelőttre ígért tájékoztatást.

A polgármester levélben válaszolt, amit változtatás nélkül közlünk:

„A tegnapi napon kaptuk kézhez a Rönök, Határőr utcai lakosok panaszos levelét a Határőr utca állapotával kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a levelet a panaszosok az Ön által vezetett vaol.hu hírportálnak is megküldték, az ügyben az alábbiakról tájékoztatom Önt!

2018. június 07. napján jelentős mennyiségű csapadék zúdult le a településünkre, amely komoly károkat okozott az önkormányzati utakban, így a Határőr utcában is. A Határőr utca útburkolata károsodott, lemosódások, nagy mélységű kimosódások, kátyúk keletkeztek.

Rönök Község Önkormányzata 2018. június 08. napján az ún. vis maior eseményről bejelentéssel és vis maior támogatási igénnyel élt, kérelmünket a Belügyminisztérium részére továbbítottuk. A vis maior támogatás iránti igény megalapozottságáról és a kár helyreállításának költségeiről szakértői vélemény készült, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei helyszíni szemle során győződtek meg arról, hogy az utak milyen mértékben károsodtak.

Az önkormányzat közel 7 millió forint összegű támogatási igény nyújtott be a Belügyminisztériumhoz a károk helyreállításának támogatására. 2019. február 6. napján kaptuk kézhez a támogatói okiratot, amely szerint a vis maior káresemény miatti helyreállításra az igényelt összeghez képest jelentősen alacsonyabb összeget, 5.097.000.- forintot kapott az önkormányzatunk.

Tekintettel arra, hogy a vis maior támogatást csak helyreállításra lehet felhasználni, ezért az út aszfaltozását a pályázat során nem érvényesíthettük igényként, hanem a független szakértő és az eljárás során eljáró hatóságok által elfogadott műszaki szakmai tartalom szerint az út mellett húzódó árok tisztítása és az útburkolat bazalt meddővel történő javítására kerül sor.

Egyetértünk a Határőr utcai lakosok panaszában foglaltakkal, hiszen az önkormányzat is tisztában van azzal, hogy a bazalt meddővel történő helyreállítás csak ideiglenes megoldás figyelemmel arra, hogy az út a domborzati viszonyok miatt újra és újra károsodni fog a komolyabb esőzések hatására. Önkormányzatunk ugyancsak tisztában van azzal, hogy a bazalt meddő száraz időben porzik, ami zavaró lehet az út mellett élőknek. Ugyanakkor az út aszfaltozása a vis maior támogatásból nem lehetséges.

Rönök Község Önkormányzata nem rendelkezik forrással az utak aszfaltburkolattal történő ellátására, saját bevételeiből azt megoldani nem tudja.

Szerepel az Önkormányzatunk fejlesztési tervei között kiemelt helyen önkormányzati utak aszfaltozása.

Ennek megfelelően a Határőr utcát aszfaltburkolattal kívánjuk a közeljövőben ellátni, amelyhez a szükséges forrást a Magyar Falu Programban meghirdetett önkormányzati tulajdonú utak felújítására kiírt pályázat útján kívánjuk megteremteni. A pályázat előkészítése folyamatban van, melynek benyújtására hamarosan sor kerül.

Amennyiben Rönök Község Önkormányzata pályázati támogatásban részesül, úgy hamarosan sor kerül a Határőr utca (és további önkormányzati utak) aszfaltozására, s az ott lakók problémái is megoldódnak.

Képviselő-testületünk kiemelt feladatként tartja szem előtt a lakosság életkörülményeinek javítását a településen. Céljaink elérésében kizárólag az önkormányzat szűkös anyagi helyzete jelent korlátot. Településünk fejlődéséhez ezért igyekszünk minden saját forrást célszerűen és hatékonyan felhasználni, valamint minden lehetséges pályázati forrást kihasználni a szükséges fejlesztési források megteremtése érdekében.

Kelt, Rönök, 2019. augusztus 14.

Tisztelettel:

Tea Ceces Pékó Tamás Lajos

polgármester ”