Kén-monoxid miatt lehet zárva az üzletsor?

Ahogy arról beszámoltunk: egyik napról a másikra zárt be a bevásárlóközpont Szombathelyen, a Körmendi úton. Az autósok akkor még a parkolóból fordultak vissza, napokig csak találgatni lehetett, miért nem nyitott ki a hét üzlet közül egyik sem január 5-én. Most megszólal az egyik üzlet dolgozója.

Időközben az épület üzemeltetője közleményt adott ki, ebben azt írták, gázszivárgás miatt nem lesznek nyitva a boltok, a hiba elhárításáig pedig türelmet kértek. Most pedig az egyik üzlet munkatársával váltottunk szót. Arcát, nevét nem vállalva úgy fogalmazott, sok a furcsaság az eset körül, itt „sokan megüthetik még a bokájukat”.

A probléma gyökere szerinte az, hogy az egész épület egy volt szeméttelepre épült. Süllyednek a falak, egy idő óta szagok is terjengenek néha egyik-másik üzletben. Nem folyamatos a bűz, főleg akkor lehet (lehetett) érezni, amikor változik az időjárás. Olyankor viszont szinte mindenkinek fáj a feje, rosszullét gyötri a dolgozókat. Néha a vásárlók is megkérdezték, honnan jön a szag.

A süllyedés problémájára egyébként már megpróbáltak megoldást találni, a szagokkal – és így a dolgozók egészségével – viszont senki nem foglalkozott, állítja az üzlet munkatársa, aki éppen ezért nem is érti, hogy most miért zárták be a boltokat ilyen hirtelen. Szerinte biztosan nem az eladók egészségét féltik, akkor előbb léptek volna, már évekkel korábban.

A bezárásról úgy értesültek, hogy pénteken este telefonon értesítették őket, hogy szombat reggel már nem nyithatnak ki. Azóta van, akit kényszerszabadságra küldtek – és vannak, akiket átirányítottak máshova. Például Győrbe. Az utazási időt ugyan beleszámolják a munkaidőbe, de így is elég kényelmetlen a rendszeres ingázás.

Először azt az információt kapták a dolgozók, hogy csak négy napig nem lesznek nyitva az üzletek. Azóta több mint másfél hét telt el, tájékoztatást pedig eddig nem kaptak. Csak annyit tudnak: lehet, hogy január végéig is eltart ez az állapot. Van, aki attól fél, hogy megszűnik a munkahelye. Ha nem nyitnak hamarosan, talán elbocsátások várhatók – erről pedig jobb mielőbb értesülni. Az egyik boltba a napokban berendelték pakolni az alkalmazottakat, de ők maguk sem tudták, hogy mit kéne – és hova rakodniuk.

Forrásunk azt mondja, mintha mindenki várna valamire, de maga sem tudja, mire. A sok bizonytalanság közepette egy biztos pont mégis van, és az nem ad okot a bizakodásra. A mérési eredményeket ugyanis már megkapták: kén-monoxid kering a levegőben. Az épület bezárása előtt nem sokkal állítólag tűzoltók is jártak a helyszínen: egy vásárló hívta ki őket a bűz miatt. Az ő műszereik nem mutattak ki akkor semmit.

Bár az, hogy nincs robbanásveszély-koncentráció, még nem jelenti azt, hogy az egészségügyi határértéket nem lépi túl a légtérben jelen lévő veszélyes anyag.