Két nap alatt tarolták le a több mint fél kilométeres cserjés fasort Szombathely külvárosában

Néhány hete, röpke két nap alatt tarolták le a Szombathelyről a Petőfi-telepre vezető kerékpárút melletti több mint fél kilométeres cserjés fasort. A fák azóta is ott hevernek. Sok embernek hiányzik a megszokott árnyék, de az is tény, hogy többen panaszkodtak, hogy a lepotyogó ágak balesetveszélyessé tették a közlekedést.

Nehéz eldönteni, hogy frissen letarolt, zöld lombos állapotában vagy az elmúlt három hét alatt barnára sült, száraz leveles formájában szörnyűbb a Szombathelyről a Petőfi-telepre vezető kerékpárút melletti egykori cserjés fasor látványa. A földön hevernek a nagyra nőtt, büszke nyárfák, a termésüket nemrég még gondosan érlelő juharok, gyertyánok, vadkörték.

De ott fekszik mind a fasorba évek alatt betelepült sokféle őshonos erdei cserje: a fagyalok, galagonyák, kecskerágók, vadrózsák és a kökény. A környező kertekből már a madarak és a mókusok hozhatták a dió és a ringló magjait, de megvetette már itt a lábát az akác és néhány tölgy is. Tavaly még szedret és ringlót lehetett falatozni séta közben, s még idén tavasszal is lehetett itt bodzavirágot gyűjteni. Több olvasónk is felháborodva hívott fel bennünket, hogy így nyár közepén vajon ki követte el ezt a pusztítást.

Azon túl, hogy összeszorult az ember szíve a rengeteg fonnyadó zöld lomb láttán, talán lényegesebb az, hogy egy fontos élőhely szűnt itt meg. Az utak mentén, árokpartokon, telekhatárokon kialakult bokrosok ugyanis igazi zöld folyosók. Az éppen hogy röpülőssé fejlődött madárfiókák, a pelék vagy a lassú csigák számára igazi katasztrófa lehetett a kis erdősáv kivágása. Van olyan énekesmadár és bogár, amelyik csak bokorról bokorra, ágról ágra tud közlekedni, és akadnak pókok, melyeknek a néhány gally közé kifeszített háló maga az egész világ. A sávnyi ökoszisztémából mára romhalmaz maradt, a kerékpárutat levél- és gallytörmelék lepte be.

A Petőfi-telepen lakó Paulik Ákos elmondta, hogy nem tud épeszű magyarázatot a pusztításra. – A fasor a faluképhez tartozott, fontos tájékozódási pont volt, védelmet nyújtott a közlekedőknek a szél ellen. Így most már a Rába gyárig semmi nincs az út mellett, csak sivár kukoricaföld.

Paulik Ákos szerint a fák egészségesek voltak, nem kellett volna őket ilyen kegyetlen módon elpusztítani. Szerinte a kerékpárútnak nem igazán volt kezelője. Az útra belógó ágakat is a Petőfi-telepiek nyesegették, hogy ne zavarjon közlekedés közben.

Őri Tamást a kerékpárúton stoppoltuk le, amikor robogóján hazafelé igyekezett. Sajnálja a fasort, szerinte senkinek nem volt azzal problémája. Elég lett volna a belógó ágakat levágni.

Kálmán János biciklivel érkezett. Mint elmondta, ő már gyerekkorából is emlékszik a nyárfákra. Most 62 éves. Véleménye szerint ideje volt ezeket a nagy fákat kivágni. A viharos szelek egész vastag ágakat is letörtek, de a cserjéssáv jól védte a kerékpárutat a széltől. Amíg tartott, szinte szélcsendben lehetett biciklizni. – A fasor kivágása meglepett, amikor utána erre jöttem, hirtelen azt sem tudtam, hol vagyok, úgy megváltozott a környezet. Véleményem szerint új fasort kellene ültetni.

Horváth Gábor munkából tartott hazafelé, mikor megszólítottuk. Véleménye szerint a belógó ágak, főleg sötétben balesetveszélyesek voltak. Esők, viharok után teli volt az út ágakkal. Ugyanakkor jól védett a fasor a szél meg a hó ellen. Szerinte elég lett volna a belógó meg a száraz ágak levágása. Nem érti, miért kellett az egészet kivágni.

A fasor szomszédságában lakó asszony elmesélte, hogy nyolc évvel ezelőtt este majdnem baj lett. A vihar kidöntött egy fát, keresztben az útra, a kollégája keresztül is bukott rajta biciklivel. Kisebb zúzódásokkal megúszta. – Így letarolva azonban olyan lett a környék, mint egy sivatag – mondta az asszony.

Megkérdeztük Ágh Ernőt, a körzet önkormányzati képviselőjét, aki elmondta, hogy az elmúlt hat évben, amióta képviselő, sok jelzés érkezett a kerékpárútra belógó és a potyogó száraz ágak miatt. A kerékpárút gazdája a közútkezelő, ezért őket kereste meg a problémával. A fasor magántulajdon, a tulajdonos döntése, hogy kivágta. Ezzel most megoldódott a probléma, de nyilván ezzel megszűnt az árnyékhatás is. A kettő együtt nem megy.

A dr. Károlyi Ákos szombathelyi jegyzőtől kapott tájékoztatás szerint lakossági bejelentés érkezett a hivatalhoz a kerékpárút használhatósága érdekében. A megkeresés szerint a belógó ágak és a lehulló száraz ágak balesetveszélyesek, és zavarják a közlekedőket. A hivatal felszólította a tulajdonost, hogy gondoskodjon a fás növényzet egészségügyi metszéséről, rendben tartásáról. A jegyző tájékoztatása szerint a fasor kivágását nem rendelték el.