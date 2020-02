Kulináris élmények Szentgotthárdon – A vasi-zalai paraszti konyha receptjeiből

Prikryl József mesterszakács Ábrahám Gézáné Vasi, zalai parasztételek című munkáját „felfrissítve” bővítette kötetében a népi recept­tárat. A beszélgetés során szóba került, hogy bizony készítettek már dödöllét lilakrumpliból is. Sőt, arra is fény derült, hogy mit és mennyit jelentett nagyanyáink receptjeiben az „egy marék” vagy a „fél bögre” mértéke. A kötetben szerepelnek határon túlról származó, Mura-vidéki ételreceptek is. Olyanok, amelyekhez a hozzávalók megteremnek a mezőn, a konyhakertekben, és gyűjthetőek az erdőben. Tudvalevő, a szlovén Rába-vidék erdői gazdagok gombában.

Prikryl József eleink főzési kultúrájáról szólva elárulta: akkoriban is fontos szempont volt a gyors elkészíthetőség. Felidézte, hogy nemcsak véres és májas hurka létezik, hanem van például hajdinás is. A mesterszakács könyvbemutatóját werkfilmmel, népzenei aláfestéssel is színesítette. A jelenlevők megismerhették A dödölle című könyvét is. És hogy a szlovén Rába-vidéken egykoron oly nagy területen termesztett gabona, a hajdina nem csak köretnek és töltelékanyagnak kiváló, arról meggyőződhettek a rendezvényen résztvevők is. Steffel Csaba, a felsőszölnöki Szlovén Mintagazdaság szakácsa az ízletes kóstoló falatkák mellett hajdinasalátával kínálta a megjelenteket.