Leálltak a sormunkákkal a kéményseprők

A kéményseprők is megváltozott munkarendben dolgoznak a veszélyhelyzet alatt. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a szükséges munkák elmaradnának.

Tóth Lajos, a Vas Megyei Kéményseprő Kft. műszaki igazgatója elmondta, a sormunkákat – vagyis a társasházak rutinszerű ellenőrzését – egyelőre felfüggesztették, ezek a feladatok halaszthatók, most nem végzik el őket. Ha a járványügyi helyzetnek vége lesz, újra értesítik majd a közös képviselőket. A legtöbb lépcsőházban ki is lesz függesztve az értesítés az új időpontokról. Senkinek nem kell azon aggódnia, mikor érkeznek, időben szólnak majd.

Aki tehát a következő hetekre várta volna a kéményseprőt, annál biztosan később lesz csak az ellenőrzés. Ennek az elsődleges oka az, hogy ezeken a helyeken nagyobb fertőzésveszélynek vannak kitéve a kéményseprők, hiszen a lépcsőházak zártak, több ember használja őket rendszeresen. Ezenkívül az időseket is szeretnék védeni, ezért minél kevesebb helyen jelennek meg.

– A tervek szerint az őszi időszakban újrakezdődhet ez az ellenőrzés is, de biztosat még nem lehet tudni – emelte ki a szakember. – Az egyéb munkák, mint például a műszaki átvételek továbbra is zavartalanul folynak. Az ügyfelek kérelmeit fogadjuk, és természetesen a sürgős ügyeket (mint például szén-monoxid-szivárgás vagy kéménytűz) is halasztás nélkül kezeljük. Probléma esetén a társasházakhoz is kimegyünk. A halasztások nem érintik az üzemzavar-elhárításokat sem.

Az alkalmazottak egészségét próbálják a lehető legtöbb módon védeni. Védőfelszerelés mindenkinek jár, a szájmaszk és a kesztyű a munkaöltözet részévé vált. Ezenkívül próbálják a lehető legnagyobb távolságot tartani az ügyfelekkel. Aláíráskor a legnehezebb ezt betartani, de mindenkit arra kérnek: ilyen esetben a saját tollát használja.

Tóth Lajos hozzátette: úgy tapasztalják, az emberek tisztában vannak azzal, hogy ez közös érdek, mindenki elfogadja az új szabályokat, sőt, a legtöbb ügyfélnek igénye is van erre.

2018. január 1-jétől lakossági körben a családi házak esetében a sormunkában meghatározott feladatokat az ingatlanhasználó megrendelésére kell elvégezni. Ez azt jelenti, hogy nem jön automatikusan a kéményseprő, hívni kell. Ezeket az igényeket is fogadják, a munkákat most is elvégzik lakossági kérésre. A vegyes tüzelésű kémények tisztítását évente, a gázkéményekét kétévente kell elvégezni.

A személyes ügyfélszolgálati iroda bezárt, az online ügyfélszolgálat viszont teljes kapacitással üzemel. Telefonon (94/506-490) lehet ügyet intézni, de a megkereséseket írásban, e-mailen ([email protected]) és postán (Vas Megyei Kéményseprő Kft. 9700 Szombathely, Nárai utca 3.) is fogadják.

A tervek szerint amint vége lesz a veszélyhelyzetnek, minden visszatér a normál kerékvágásba, minél hamarabb szeretnék folytatni a sormunkákat is.