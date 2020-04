Létfontosságú szerepben a Linde, orvosi oxigénnel látják el a kórházakat

Múlt héten felkerült a létfontosságú cégek listájára a répcelaki székhelyű Linde Gáz Magyarország Zrt. Magyarország egyik legnagyobb ipari és egészségügyi gázgyártója jelentős szerepet vállal a 150 koronavírusos beteg befogadására alkalmas kiskunhalasi mobil járványügyi kórház kivitelezésében is.

A Magyar Honvédség támogatásával végzi kiemelt feladatát és biztosítja az orvosioxigén­ellátáshoz kapcsolódó gyártási, szállítási és szervezési feladatokat a Linde. Naponta egyeztetnek a magyar kormányzati szervekkel (ÁEEK, NEAK, operatív törzs) és a kórházak vezetőivel a koronavírus-járvány tömeges megbetegedéseket okozó szakaszára való felkészülés érdekében. A koronavírus megjelenésével számtalan sürgős feladat hárult a vállalatra. Többek között megbízást kapott a Kiskunhalason épülő, mintegy 150 ágyas mobil járványügyi kórház és az ajkai Magyar Imre Kórház teljes orvosioxigén- és sűrített­levegő-gázhálózatának kivitelezésére, mellyel így akár további 400 beteget is el tud látni az intézmény.

A napokban zajlik a Korányi pulmonológiai intézet, a Budai Egészségközpont, a Szent Margit Kórház, a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház, a szombathelyi Markusovszky-kórház és a Zala megyei Szent Rafael kórház medikai gázellátó infrastruktúrájának bővítése is. A cég erőforrásait átcsoportosította az egészségügyi létesítmények felkészítésére, így a normál üzletmenetben több hónapot igénylő orvosigáz-kivitelezések most erőltetett menetben, de két hét alatt elkészülnek.

– Nemzetközi tapasztalatok alapján a járványügyi kórházak oxigénfelhasználása a vírus megjelenésével az átlagos felhasználásnak öt-tízszeresére nőhet. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy az összes intézményt el tudjuk látni a meg­felelő mennyiségű és kiszerelésű orvosi oxigénnel – jelentette ki Hegedüs Ákos egészségügyi üzletág-igazgató. A Magyar Ipari Gáz Szövetség ajánlása alapján pedig a napokban született döntés arról: veszélyhelyzet ese­tén az ipari gázpalackok is bevon­hatók medikai célokra a járvány idején, ami jelentősen megnöveli a kihelyezhető oxi­génpalackok számát az országban.

Tóth Attila műszaki igazgatótól megtudtuk: Répcelakon két terület kiemelten érintett: az orvosioxigén-gyártás és -kiszállítás, valamint a lélegeztetőgépek forgalmazása. A vállalat székhelyén alapesetben is töltenek oxigénpalackokat – jelenleg arra készülnek, hogy ha megnő az igény, megfelelő készletek álljanak rendelkezésre és bővíteni tudják gyártókapacitásukat. Répcelakon összpontosul továbbá a cseppfolyós gázok logisztikai szervezése is. – Azért, hogy termelésünket stabilan fenn tudjuk tartani, műszakokat szerveztünk át, valamint ügyeleti rendet alakítottunk ki, felkészülve arra, hogy az Országos Mentőszolgálatot, valamint a kórházakat akár éjjel és hétvégén is ki tudjuk szolgálni oxigénnel – mondta el Major Balázs HR-igazgató.