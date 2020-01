Ma van a melegítőnadrág világnapja – Ezt természetesen nem hagyta szó nélkül Király Gábor

View this post on Instagram

Heute ist Welttag der Jogginghosen☝️ Today is the Day of the jogging pants ☝️Ma melgítőnadrág világnapja van☝️ #jogginghose #szürkemackónadrág #greybottom #kiraly #k1raly #magyarvalogatott #csakegyutt #hun #ig_hun #tagderjogginghose #kiralygabor #gaborkiraly