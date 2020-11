Megnéztük, milyen az élet a szombathelyi lépcsőházakban járvány idején

Közös kilincsek és korlátok, szűk folyosók, egymás mellett sorakozó postaládák – békeidőben talán fel sem tűnik, naponta hányszor érintkezünk egymással tárgyakon keresztül, járvány idején azonban mindez további kockázatot jelent. Annak jártunk utána, miként védekeznek a koronavírus ellen a lépcsőházakban.

Szájmaszk használata kötelező! – a Bem Lakásszövetkezethez tartozó valamennyi házban kikerült az ajtókra, faliújságokra a figyelmeztetés. A mellékelt felhívásban arra kérik a lakókat, a közös használatú területeken fokozottan ügyeljenek a higiéniás szabályok betartására, személyes holmikat ne tároljanak a lépcsőházakban és gyakran szellőztessenek.

– Nálunk a lakók fele idős, többségünk már tavasszal is hordta a maszkot. A lépcsőházat heti váltásban magunk takarítjuk, a kilincseket, korlátokat, postaládákat egyúttal fertőtlenítjük is – mondja Molnár Lajos, az egyik Váci Mihály utcai háztömb lakója. Míg arról mesél, hogy egyetért a lépcsőházakban kötelezővé tett szájmaszkhasználattal, csatlakozik hozzánk egy idős asszony: ő szintén üdvözli a lakásszövetkezet javaslatait. Közben egy középkorú férfi siet el mellettünk, ő visszaszól: elég a munkahelyén viselni a maszkot, minek még itt is ezzel bohóckodni. Péntek dél körül nagy a jövés-menés a környéken, úgy látjuk: szerencsére azért többen szabálykövetőek, mint ahányan nem.

– Tavasszal egyből értesültünk róla, ha valamelyik házban megfertőződött valaki. Most több az eset, később kerül ki a piros cetli az ajtóra. Mivel a szűk lépcsőházakban lehetetlen betartani a másfél méteres távolságot, fontosnak tartom a szájmaszk használatát. Kértük azt is, a liftet csak családtagok használják együtt, takarítóink pedig külön eligazítást kaptak – halljuk dr. Beliznai Pálnétól, a Bem Lakásszövetkezet elnökétől. Hozzáteszi: karbantartóik csak sürgős esetekben intézkednek, ilyen például a dugulás vagy a csőtörés. A lakásokba nem mennek be, ha nem muszáj, a kaputelefonokkal kapcsolatos javítanivalókat is későbbre halasztották. A lakásszövetkezet vállalta, hogy a fertőzéssel érintett házakba külön fertőtlenítést rendelnek – erre már több példa is volt az utóbbi időben.

Azt már kormányrendelet mondja ki, hogy veszélyhelyzet idején a közös képviselők nem leválthatók és nem szüntethetik meg megbízatásukat. Február 8-áig a lakásszövetkezetek, társasházak közgyűlést sem tarthatnak.