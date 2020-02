Megóvta megyénket hétfőn az Alpok

A Ciara viharciklon okozta szélvihar először Franciaországot, a Benelux államokat érte el. Hidegfrontja hétfőn már Németországon is átvonult. A legnagyobb széllökések többfelé elérték a 110-120 km/órát, de néhol (főleg a hegyekben) 150-170 km/órát elérő lökések is voltak – írja az időkép.

Megyénkben érezhető volt a Ciara hatása – mondta Pétervári Tibor szombathelyi észlelő. Kedden újra megerősödhet a szél. Csapadék egyébként a héten nem várható, de az erős légmozgás végig jellemző marad majd.

Az OMSZ a keddre is sárga figyelmeztetést adott ki Vasra (a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t), míg a környező megyékben eggyel magasabb szintű, narancssárga riasztás van érvényben (a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 km/h-t). Ennek az az oka, hogy az Alpok lefogja kicsit a szelet, főleg az Őrség „bújik el” jobban a lökések elől – tette hozzá a meteorológus. Ezért is volt megyénkben sokkal gyengébb a vihar.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is figyelmeztetett. Facebook-oldalukon azt írták: „a Ciara fákat csavarhat ki a földből, vezetékeket szakíthat le, megrongálhatja a házak tetőszerkezetét, közlekedési zavarokat és akadályokat idézhet elő, ezért fontos, hogy készüljünk fel és tudatosan védekezzünk az erős széllökések ellen: zárjuk be a nyílászárókat, vigyünk be a házba minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat, áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket, készüljünk fel egy esetleges áramszünetre, ne hagyjuk felügyelet nélkül a gyerekeket és a betegeket, valamint ha tehetjük, ne menjünk ki a szabadba.” A katasztrófavédők országosan a legtöbb hívást Zala és Somogy megyében kapták.

Megyénkben viszont csak néhány eseményhez kellett vonulni. Sárváron egy munkacsarnok tetőtéri ablakát tépte le a szél, ami Jánosházán is megbontotta egy épület tetőszerkezetét. Kőszegen egy fa dőlt egy villanyvezetékre, Körmenden pedig egy épületre zuhant. Kámnál és Őrimagyarósdnál is be kellett avatkozni a szél által kicsavart fa miatt. Sérülés egyik esetben sem történt. – mondta Balogh Eszter, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.

A Ciara ciklon már jelentősen gyengült, mire elérte hazánkat, de erejére jellemző, hogy Angilában a Sky News tudósítása szerint elsodort egy gyereket az utcán a széllökés. A British Airways New Yorkból Londonba tartó járata az erős hátszél miatt megdöntötte a szubszonikus, azaz hangsebesség alatti repülés eddigi rekordját, a tervezett helyett két órával hamarabb, kevesebb mint 5 óra repülés után ért célba.

Németországban közlekedési fennakadásokat és károkat okozott a viharfront, Lengyelországban is 55 ezer háztartás maradt áram nélkül. Ott az úttesten fekvő fák miatt két gépkocsivezető megsérült. A vihar 40 épületet rongált meg, ezen belül 28 lakóházat. Több Budapestet érintő repülőjáratot kellett törölni hétfőn a viharos időjárás miatt.

Az OMSZ szerint ma 65–90 kilométer/órás, az északi országrészben a magasabban fekvő hegyvidéki területeken 90 kilométer/órát meghaladó legerősebb széllökésekre kell számítani.

A Ciara vihar- ciklon: ez történt eddig térségünkben!