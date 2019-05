Monitor helyett: vonjuk be a fiatalokat a házimunkába

A lakás, a ház tisztán tartása sok munkával jár: vonjuk be a tinédzsereket is a feladatok elvégzésébe. Ha kiveszik a részüket a takarításból, nemcsak a monitorok bámulásától szabadítjuk meg őket, hanem az unatkozástól is, közben pedig segítségünkre lesznek.

A tinédzserek jó része a ház körüli teendők elvégzése helyett a telefonok, számítógépek monitorát bámulja – valljuk be, ez természetes. Néha azonban elkel a segítség és tizenévesként jó pár dologból kivehetik részüket, továbbá megtanulhatják azt, milyen munkákat kell elvégezni a ház körül, és a folyamatot is megismerik.

Minden feladat előtt magyarázzuk el nekik, milyen eszközökre lesz szükség annak elvégzéséhez: mire ügyeljen, mit hogyan tud hatékonyan végezni. A legkönnyebb tennivalók közé tartozik a porszívózás, ezt nyugodtan rábízhatjuk egy 10-12 éves gyermekre: a nappaliban, a hálószobákban, a folyosón, az előtérben, a fürdőszobában, a konyhában is a legegyszerűbb poreltüntetési módszer. Gyermekünknek – ha már kicsit idősebb – a gép tartályának ürítését is érdemes megtanítani, valamint a bútorok kiporszívózását is, hiszen ez néhány bútor huzata esetében nehezebben kivitelezhető, mint a szőnyegeknél. A bútorok áttörlése a nappaliban, a hálószobában is rájuk bízható feladat, valamint a háztartási eszközök portalanítása és áttörölgetése is az ő reszortjuk lehet. A rendrakásban is számíthatunk rájuk: helyükre tehetik a szétszórt ruhákat, a ruhák összehajtogatására, a fiókok tartalmának szortírozására is megkérhetjük őket. Minden héten elvégzendő fel­adat a porosodásnak, érintésnek kitett felületek nedves vagy gyenge tisztítószeres ruhával való áttörlése.

A mosást-vasalást is átengedhetjük nekik, legalábbis annak egy részét: szennyes kimosását – a legegyszerűbb mosógép-beállítást, a megfelelő mosószer és öblítő használatát érdemes ebben a korban megtanítani nekik. A frissen mosott holmik kiteregetését, a megszáradt ruhadarabok összehajtogatását, vasalását is rájuk bízhatjuk; az egyszerűbb textilek, mint a kisebb párnahuzatok, törölközők, nadrágok gyűrődésének eltüntetését, a vasaló helyes használatának megismertetése mellett. A konyhai teendők közül a pult letörlését, tisztítását kaphatják feladatul és mosogathatnak is. Ha van mosogatógép a háztartásban, annak kezelését elsajátíthatják, így míg a szülők dolgoznak, maguk is bekészíthetik az elmosogatásra váró edényeket, étkészleteket, evőeszközöket a gépbe, majd azok elpakolásában is segédkezhetnek. Természetesen nem minden tevékenységbe kell egyszerre bevonni a gyermekeket. Abban nekünk kell a segítségükre lennünk, hogy ne robotmunkaként éljék meg, hanem szükséges teendőként, amit el lehet végezni pár óra alatt, például zenehallgatás közben.