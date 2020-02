Negyedszerre szólt a nap a párlatokról Kőszegen

A párlatnapon kezdeményezték, hogy 2022 legyen a magyar pálinka éve. A Jurisics Vár Pálinkája címet a Csalló Pálinka Manufaktúra feketeberkenye pálinkája érdemelte ki.

Ágyúlövés adta hírül a Jurisics vár udvarán, szombaton délelőtt, hogy elstartolt a Páratlan Párlatnap. Az idei volt a negyedik alkalom, hogy egy teljes napot a párlatoknak és főleg a pálinkáknak szenteltek, de ahogyan mindig, most is többről volt szó, mint a legkedveltebb magyar rövidital népszerűsítéséről. A délután a színes kulturális programoké volt, míg a délelőtt a szakmai előadásoknak adott helyt. A Magyar Pálinka Lovagrend lovagteremi bevonulását követően, Básthy Béla polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Hangsúlyozta, külön öröm számára, hogy a joggal ünnepelt bor mellett a pálinka kultuszát is éltetik a városban.

Révész József, múzeumigazgató előadásában, Kőszeg patikatörténetébe engedett bepillantást, lévén, hogy a város a hazai patikák létrejöttének bölcsőjének számít, ráadásul a pálinkára sokáig, de sokan még ma is orvosságként tekintenek. Ez utóbbi állítás már

Barabás Attilától, a Magyar Pálinka Lovagrend nagymesterétől származik, aki arról próbálta meggyőzni hallgatóságát, hogy a pálinka valóban orvosság. Átfogó pálinkatörténeti előadásából megtudhattuk, hogy a napi 20 gramm alkohol bizonyítottan egészséges, nyilván az efölötti mennyiség már nem. Az érdeklődők egy történelmi pillanatnak is tanúi lehettek, mikor Barabás Attila bejelentette, hogy miután két év múlva lesz 700 éves a pálinka, ezért szeretnék, ha 2022 a magyar pálinka éve lenne. – Idén jussunk el oda, hogy ezt elhatározzuk, jövőre készüljünk fel és 2022-ben ünnepeljük meg a pálinkát – fogalmazott, majd hangsúlyozta, a kezdeményezést a lovagrend most indítja el Kőszegről.

A pálinka és gasztronómia kapcsolatáról beszélt Proksch Edina pincérmester, aki elmondta, igencsak gyerekcipőben jár még a pálinkák és ételek egymáshoz való viszonyának a kutatása, ezért arra biztatott mindenkit, bátran kísérletezzen. Hogy mindehhez kedvet csináljon, elárulta, hogy a lovagterem gondosan leválasztott hátsó részében sajtok, májasok és sütik várják, hogy a hozzájuk illő pálinkával leöblítsék azokat az érdeklődők, ám minderre csak a IV. Kőszegi Pálinka és Párlatverseny eredményhirdetése és szakmai értékelése, valamint a Jurisics Vár Pálinkája cím átadása után kerülhet sor.

Az ország egész területéről érkeztek pálinkák, párlatok a megmérettetésre, a versenybe küldött italok magas számát jól érzékelteti, hogy csak puszta ismertetésük időtartama meghaladta a fél órát, összesen ugyanis 200 mintát neveztek. Az elmúlt évekhez hasonlóan a bírálatot idén is 14, a Pálinka Nemzeti Tanács által regisztrált, hivatalos, gyakorlott pálinkabíráló végezte. Vagyis kijelenthető, hogy nagyon magas fokú szakmaisággal lett minden egyes tétel megvizsgálva. Minden pálinkát/párlatot három bíráló minősített egyénileg, ebből a három szakvéleményből született meg a végeredmény. 33 arany-, 76 ezüst-, 48 bronzérem, míg 43 tétel nem ért el eredményt. Sajnos a leggyakoribb hibák a főzésből illetve a nem megfelelő gyümölcskezelésből adódnak, amelyek egy pici odafigyeléssel könnyen kiküszöbölhetők lennének, azonban az elmúlt évek tapasztalatai alapján kijelenthető, egyértelműen javul a minőség.

A magán és bérfőzet kategóriában a legjobbnak V. Németh Zsolt miniszteri biztos kormin szőlőből készült pálinkája bizonyult. Pócza Zoltánt, mint az eredményhirdetés moderátora hangsúlyozta, a zsűri természetesen vakon kóstolt, így nem tudták, hogy kié a versenybe küldött minta. A legjobb kőszegi pálinka címet Szabó László sárgabarack párlata érdemelte ki, míg a legjobb kereskedelmi pálinka, a Csalló Pálinka Manufaktúra feketeberkenye pálinkája lett, és ez a nedű lett az abszolút győztes is, így megkapta a Jurisics Vár Pálinkája címet is.