Nem mindenki veszi komolyan a szabályokat Ausztriában, egyre többen szegik meg az előírásokat

Enyhít az eddigi, koronavírussal összefüggő korlátozásokon az osztrák kormány: a biztonságra vonatkozó szabályok betartása mellett nemsokára kinyithatnak a 400 négyzetméternél kisebb üzletek, májustól pedig a bevásárlóközpontok is.

A televízió kamerái előtt beszélt a koronavírus okozta járványhelyzet ausztriai fejleményeiről hétfőn Sebastian Kurz. A szövetségi kancellár bejelentése szerint a tömegközlekedési járművekre is kiterjesztik az utasok maszkviselési kötelezettségét – erről tájékoztatott az osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató (ORF) magyar nyelvű aloldala. Mint ismert: április 6-ától kötelező nyugati szomszédunknál a védőmaszkok viselése élelmiszerboltokban és drogériákban. A portál hivatalos Facebook-oldalának hírösszefoglalójában hozzátették: a maszkok a legtöbb helyen ingyenesek, ha mégis kifogynának belőle, akkor lehetőség szerint egy sállal vagy más ruhadarabbal fedjék el az orrukat és a szájukat az emberek. Jövő hétfőtől a tömegközlekedési eszközökön is csak szájmaszkban lehet utazni.

Az ORF írt arról is, hogy a bejelentések között szerepelt: április 14-étől kinyithatnak a 400 négyzetméternél kisebb üzletek Ausztriában, május 1-jétől pedig a bevásárlóközpontok és a szépségszalonok is fogadhatják a vásárlókat, vendégeket. Kiemelték: mindezt azonban továbbra is a szigorú előírások betartásával teheti meg a lakosság, például azzal, hogy az üzletekben egy időben csak bizonyos létszámú vásárló tartózkodhat, kizárólag maszkot viselve.

Az ORF beszámolt arról is, hogy a szállodák és a vendéglátóegységek legkorábban május közepén nyithatják ki kapuikat Ausztriában, rendezvényeket tartani pedig június végéig szigorúan tilos.

A közlés alapján az iskolák május közepéig lesznek zárva, az érettségi vizsgákat rendkívüli intézkedéssel tartják meg.

Hozzátették: a nyári hónapokat érintő szabályokról április végén dönt majd a kormány.

A műsorszolgáltató online hírösszefoglalója szerint pozitív trendet mutat Ausztriában a koronavírus-fertőzések alakulása: az elmúlt 24 órában többen gyógyultak meg, mint ahányan megfertőződtek: 491 embert nyilvánítottak gyógyulttá, és 270-en fertőződtek meg a koronavírussal, továbbá az intenzív osztályokon ápolt páciensek száma is csökkent. Burgenlandban a tegnapi adatok szerint eddig hatvanan gyógyultak ki a betegségből, és 234 ember tesztje lett pozitív Covid-19-re – tegnapra újabb néggyel nőtt a fertőzöttek száma.

Jó hír azonban, hogy az előző napi adatokkal összevetve tizenhárommal többen épültek fel a koronavírus-fertőzésből Burgenlandban – számoltak be róla a tartomány hivatalos Facebook-oldalán.

A jelentés alapján jelenleg Burgenlandban 850-en vannak hivatalosan elrendelt, hatósági karanténban, 13 beteget elkülönítve az oberpullendorfi járványkórházban ápolnak – négyet közülük pedig az egészségügyi intézmény intenzív osztályán.

A betegségben elhunytak száma nem emelkedett, a járvánnyal összefüggésben továbbra is három halottról adtak információt.

A fertőzésgyanút tesztekkel támasztották alá, amelyek elemzését – a burgenlandiak mellett Alsó-Ausztriában és Bécsben levett mintákkal – az Osztrák Élelmiszer-biztonsági Ügynökség (AGES) Mikrobiológiai és Higiéniai Intézete végezte.

Kerületenkénti bontásban:

Nezsiderben/Neusiedlben: 49,

Kismartonban/ Eisenstadtban 33,

Ruszton/ Ruston: 0,

Nagymartonban/ Mattersburgban: 33,

Felsőpulyán/Oberpullendorfban: 16,

Felsőőrön/Oberwarton: 76,

Németújváron/Güssingben: 19,

Gyanafalván/Jennersdorfban: 8 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván.

Hangsúlyozták, ennek ellenére fontos, hogy az emberek közötti előírt távolságot és a kijárási korlátozásokat betartsák.

Szóltak arról is, hogy nem mindenki veszi komolyan a szabályokat, egyre többen szegik meg azokat: az osztrák rendőrség a hétvégén szigorúbb ellenőrzéseket végzett, összesen több mint háromezer ember ellen tettek feljelentést. Az ORF magyar nyelvű honlapján írtak arról is, hogy a járvány idején több olyan helyzet adódhat, amelyet az érintettek nem, vagy csak nehezen tudnak egyedül feldolgozni. A Burgenlandi Vöröskereszt krízisintervenciós irodája ezért önkénteseket képez ki azokra az esetekre, amikor a lakosságnak azonnali lelki támaszra van szüksége.

Kiemelték: Burgenlandban magyar nyelven is kérhető segítség. Baliga Olga, a burgenlandi krízisintervenciós iroda önkéntese a portálnak adott interjújában elmondta: ha a koronakrízis idején történik például haláleset vagy öngyilkosság, akkor ugyanúgy riasztják őket, mint a járványhelyzet előtt. A lelki segítségnyújtást azonban az óvintézkedéseket betartva végezhetik.

Hozzátették: a krízis intervenciós iroda önkéntesei a kritikus helyzetekben segítenek tanácsaikkal a bajba jutottaknak, de sokszor már az is sokat tesz, ha meghallgatják az érintetteket. Adataik szerint tavaly öszszesen 151 esetben nyújtottak segítséget Burgenlandban, amelyekben 544 bajba jutottal foglalkoztak. A bevetéseik óraszáma összesen 1045-öt mutatott 2019-ben. Jelenleg, a járványidőszakban 112 önkéntes munkatárssal dolgoznak.

Csatlakozni is lehet hozzájuk: ennek feltétele a 25 év feletti életkor, bejelentett burgenlandi lakcím, anyanyelvi vagy nagyon magas szintű németnyelv-tudás, továbbá egy hatnapos tanfolyam elvégzése. A kurzus teljesítése után az első három bevetésen egy tapasztalt kollégával vesznek részt.