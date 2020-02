Nemény Andrást kinevezésekről, Czeglédy Csabáról, tervekről kérdeztük

Egy éve annak, hogy a baloldal többséget szerzett a közgyűlésben. Hogyan értékeli az eltelt időszakot? Minden úgy alakult-e, ahogy akkor eltervezte – erről is kérdeztük dr. Nemény Andrást, Szombathely polgármesterét.

Bár októberben voltak az önkormányzati választások, Önök lényegében tavaly, a január 8-ai közgyűlés után vették át a város irányítását, amikor Molnár Miklós és a Fidesz frakció együttműködése felborult. Hogyan értékeli az elmúlt egy évet?

– Amikor az országban először ellenzéki szövetségként zászlót bontottunk, sokan azt mondták, hogy ez korai. És sokan azt is mondták, hogy a többséget se jó így átvenni, hiszen nem mi adjuk a polgármestert, és a városvezetésből sem hívtunk vissza senkit. A szavazóink azt mondták: katarzis kétszer nincsen, és ez a választásokra ki fog fulladni. Én úgy gondoltam, hogy de, lehet, csak sok munka kell hozzá. Ezt láttam igazolódni a választás éjszakáján. Ami annak is köszönhető volt, hogy többségként el tudtunk érni bizonyos dolgokat, ezáltal pedig bizalmat kaptunk.

– Az első döntések között szerepelt a médiaközpont ügy­vezetőjének cseréje, amit a választás után több ügyvezetőcsere követett. A médiaközpont esetében az ügyvezető munkájára már van jó 10 hónapos rálátása. Mi a véleménye: jó döntéseket hoztak?

– Én azt gondolom, hogy az idő visszaigazolta a döntésünket. Határozottan kértem a médiaközpont ügyvezetőjét és a Savaria Fórum főszerkesztőjét, hogy objektív lapot készítsenek, és ez legyen így a médiacentrumban is.

– Számos támadás érte az elmúlt hetekben a baloldalhoz közelálló személyek kinevezése miatt.

– A városvezetés nem csak baloldali. A választási szövetségünkben is rengeteg jobboldali szereplő volt, és jelenleg is többel együtt dolgozunk.

– Például?

– A Momentumosok például jobboldaliak. Az Éhen Gyula Kört sem gondolnám baloldalinak. Az ügyvezetők esetében: többen voltak, akik azt mondták, lojálisak voltak az előző városvezetéshez. Tehát volt, ahol cserélnünk kellett, és volt, ahol már a választások előtt nyilvánvalóvá tettem ezt a lépést. Minden személyi döntést az minősít majd, hogy a megbízottak milyen munkát végeznek. Ha nem végeznek jó munkát, annak meg lesz a következménye.

– Az első 100 nap legnagyobb bejelentése a Schaeffler gyár kormánytámogatással megvalósuló bővítése volt. A kormány több mint 5 milliárd forinttal ösztönözte a cég beruházását. Ezzel Szombathely is jelentős forráshoz jutott, illetve jut: egyrészt a telekértékesítéssel, hosszú távon pedig jelentős iparűzési adóbevételre számíthat. Mennyi folyt be a büdzsébe a telekértékesítésből, és mire fordítja ezt a pénzt a város?

– Még az előző közgyűlés hozta azt a döntést, hogy kiír egy pályázatot arra a telekre, amit a Schaeffler gyár végül megvásárolt. De az előző polgármester már nem írta alá ezt a szerződést, így egy exlex állapot alakult ki. Az első dolgom polgármesterként az volt, hogy egyeztettem a cég vezetőjével annak érdekében, hogy ezt a projektet semmi se akadályozza. Zárt ülésen tárgyaltuk az összeget, milliárdos nagyságrend, mind fejlesztésre fogjuk fordítani. Utakra, járdákra. A teljes költségvetést még nem látom: sok esetben rég nőttek a bázisok, és vannak elmaradások bérek tekintetében is, a szociális és kulturális területeken is. Olyan költségvetést tervezünk, ahol a legnagyobb súlya a fejlesztéseknek lesz.

– Ha már a költségvetésről beszélt, hogyan áll ennek az elkészítése? A tömegközlekedés terén például novemberben jelentette be a kormány: prioritást kell, hogy élvezzen az önkormányzati feladatok között.

– Szombathelyen az a rossz konstrukció alakult ki, hogy előre fizetünk. 400 millió forintot különít el erre a célra a város minden évben, valószínűleg ez idén is ilyen összeggel fog szerepelni a költségvetésben. Tárgyaltam a Volánbusz vezérigazgatójával, és néhány buszon az úgy nevezett CNG technológiát vezetnénk be, amivel a károsanyag-kibocsátást csökkenthetjük. A legterheltebb járatoknál folyamatosan cserélni szeretnénk a járműveket, és az állam ebben minimális segítséget nyújt. Új buszoknál például mindössze 20 százalékos az állami támogatás. A költségvetés előkészítésének munkája zajlik. Egyrészt ágazati szinten, másrészt tárgyalunk az egyéni képviselőkkel is. Nem fogunk különbséget tenni a körzetek között. Nekem különösen fontos, hogy tisztább legyen a város, és a parkfenntartásra is többet fogunk áldozni.

– Más téma: független képviselőként a szombathelyi közgyűlésben helyet foglal a költségvetési csalás gyanújába keveredett Czeglédy Csaba. Érez-e emiatt bármilyen felelősséget?

– A választókat kell e tekintetben megkérdezni, hiszen ha valakiről minden rosszat olvashattak, az éppen Czeglédy Csaba. Melega Miklóst másodszor sem választották meg.

– Az Éljen Szombathely Egyesület korábban az 5. számú választókörzetben László Győ­zőt, jelenlegi alpolgármesterét nevezte meg képviselőjelöltként. Az egyesület vezetése és személy szerint ön, mint polgármesterjelölt jelentette be: miután Czeglédy Csaba közölte, hogy indul ebben a körzetben, visszalépteti az egyesület jelöltjét. Lehet, hogy ha ezt az Éljen Szombathely nem teszi meg, más választási eredmény születik. Ezért kérdezem: érzi-e a felelősségét ebben?

– Sőt, ez valószínűleg így van. A felelősségem az volt, hogy a nem fideszes szavazók egy irányba szavazzanak, és ennek a lehetőséget biztosítani kellett.

– Minden áron?

– Merthogy ezt kérték a választók tőlünk. Ez volt a kérés, hogy ezt ne tegyük meg velük. Én magam hoztam meg ezt a döntést, hogy nem leszek listavezető. Ha nem leszek polgármester, akkor nem kerülök be a közgyűlésbe. Erre nincs még egy példa az országban. A Derkovits lakótelepnek viszont mindenképpen lesz képviselője, hiszen László Győző a lista első helyére került.

– Politikai vagy szakmai okok vezették, amikor Molnár Miklóst javasolta Vasivíz Zrt. ve­zérigazgatói székébe?

– Meggyőződésem, hogy jó vezérigazgató lesz. Az, aki ennyi ideig volt költségvetésért felelős alpolgármester, meg gazdasági bizottsági elnök, meg a Fidesz polgármesterjelöltje, arról azt gondolom, hogy mindkét oldal ugyanúgy ítéli meg szakmai alkalmasságát, és úgy gondolom, alkalmas. Csodálkozom, ha ezt bárki megkérdőjelezi.

– És mennyire motiválták ebben a döntésben politikai okok? Mégiscsak Molnár Miklós volt egyike azoknak, akinek a legnagyobb rálátása volt az önkormányzati ügyekre.

– A véleményét, úgy gondolom, kívülről is kifejtheti. Az ajánlat az enyém volt, mert alkalmasnak tartom. A döntés viszont az övé volt, hiszen maradhatott volna költségvetésért felelős tanácsnokként. Szigorú költségvetési szemlélete előny lehet minden városvezetés számára. Így amikor kész lesz a költségvetési tervünk, azt vele és más gazdasági szereplőkkel is át fogom még beszélni.