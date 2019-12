Nyolc új céget fedezhetünk fel a 2019-es Vas megyei rangsorban

Megyei közigazgatási, közéleti és cégvezetők jelenlétében mutattuk be tegnap a Haladás Sportkomplexum VIP-termében a Vas megye legnagyobb vállalkozásai­nak rangsorát és teljesítményét ismertető TOP 100 kiadványunkat.

– Ez a kiadvány több mint egy lista. Korkép, amely azt mutatja meg, hogy melyik az a száz vállalat, amelyre büszkék lehetünk – mondta köszöntőjében Ágh Ernőné, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága, a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóságának tervezési és elemzési osztálya, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), valamint a Vas Népe közreműködésével immár hetedik alkalommal elkészített kiadvány bemutatóján.

– Varga Mihály pénzügyminiszter december 2-án egy sajtótájékoztatón a magyar gazdaság 2019. évi várható bővülésére 4,8 százalékot jelölt meg. Ennek tükrében is érdekes és figyelemre méltó az idei, és megelőlegezve, a jövő évi kiadvány várható rangsora is – mondta a főigazgató asszony, aki a kormányhivatal gazdasági szereplőket is érintő hatósági tevékenységével, ellenőrzéseivel kapcsolatos információkat is megosztott a hallgatósággal.

Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) ­révén, több esetben a megyei önkormányzati hivatal közvetlen közreműködésével megvalósult, illetve folyamatban lévő megyei fejlesztésekről beszélt. Mint mondta: a megyébe jutott több mint 21 milliárd forintnyi forrásból egyebek között középületek energetikai korszerűsítése, háziorvosi rendelők fejlesztése valósulhatott meg, új bölcsődéket, a munkába járást megkönnyítő kerékpárutakat építettek, ipari parkokat alakítottak ki.

Dr. Fekete Attila pénzügy­őr dandártábornok, Vas megyei adó- és vámigazgató elmondta: a NAV a TOP 100 kiadványban az idén is – a társaságiadó-bevallásokat alapul véve – a nettó árbevétel és a foglalkoztatotti létszám alapján rangsorolta a Vas megyei vállalkozásokat. Az idei kiadványba nyolc új cég került be, az idei és a tavalyi TOP 100 rangsorban egyaránt szereplő 92 adózó közül tíz tartotta pozícióját, 28 cég pedig előrelépett. Mint mondta, a listán szereplő cégek közül 75 tudta növelni árbevételét – összesen 19,6 százalékkal. A megye ötven legnagyobb foglalkoztatója majdnem 30 ezer embernek ad munkát. Az ötvenes listán szereplő foglalkoztatók majdnem fele több munkavállalót alkalmaz, mint tavaly. A TOP 100-as listára egyébként ezúttal 2,2 milliárd forint árbevétellel lehetett felkerülni.

A kiadvány elkészítésében a KSH részéről közreműködő Retz Tamás sem kímélte meg a számoktól a jelenlévőket, a Vas megyei ipar termelési szerkezetéről szólva pedig a járműgyártást emelte ki, amely a termelési érték több mint felét (egészen pontosan 55,2 százalékát) adja.

A rendezvénynek helyet adó Haladás Sportkomplexum vezetője, Jagodits Rómeó a létesítményben rejlő lehetőségeket ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Mint mondta, a jövőben rendezvény- és konferencia-központként is hasznosítani kívánják a komplexumot.

Németh Balázs, a Mediaworks Vas megyei üzletszervezési vezetője köszönetet mondott a TOP 100 összeállításában közreműködőknek, a kiadványban szereplő vállalkozások képviselőinek pedig további üzleti sikereket kívánt.