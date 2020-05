Oberwartban dolgozó szombathelyi lány tapasztalatai az ausztriai nyitásról

Tavaly október óta dolgozik Ausztriában Koroknai Anna. A fiatal lány előtte tavasszal érettségizett a Felsőőri Kétnyelvű Gimnáziumban, ám mivel az általa választott szak az egyik ausztriai egyetemen nem indult el, ezért úgy döntött: munkát keres.

– Egy véletlennek köszönhető az állásom, mivel eredeti tervem szerint csak a karácsonyi időszakban szerettem volna kisegítőként dolgozni, hogy a megkeresett pénzből az ünnepekkor meg tudjam lepni valamivel a családom. Bementem az egyik cipőboltba, ahol azt mondták, hogy egy-két hónapra szóló állás nincs náluk, hosszabb távra keresnek embert. Éltem a lehetőséggel, a nyelv­gyakorlási lehetőség miatt is, és most már több mint fél éve, hogy ott dolgozom – mondta el Anna, aki naponta autóval ingázik lakó- és munkahelye között. Tavasszal azonban a járvány felülírt mindent, ő is otthon töltötte az enyhítésekig eltelt időszakot.

– Március 13-án voltam kint utoljára, akkor a munkáltatóm felvetette, hogy egyszerűbb lenne nekem, ha itthon maradnék egyelőre – akkor kezdődtek ugyanis a határátlépésre vonatkozó korlátozások is. Az otthon töltött időszakban online továbbképzéseket biztosítottak számunkra, amivel tudtuk fejleszteni a tudásunkat, hogy a járványügyi helyzet utáni visszatéréskor ne maradjunk le semmivel – mondta el. Kiemelte: pozitívan élte meg a szigorítás időszakát munkavállalóként.

– Figyeltek arra, hogy nekem magyar állampolgárként mire lehet szükségem a határátlépésnél, nagyon készségesen álltak, állnak hozzám – hangsúlyozta. A május eleji enyhítéseknek köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy újra felvegye a munkát. – A határral kapcsolatban nincs rossz tapasztalatom, akinek rendben vannak a papírjai, viszonylag gyorsan átjut, igaz, ez attól is függ, hogy a reggeli órákban jön-e, vagy például közvetlenül a munkavégzés után, 16-16.30 felé, ekkor nagyobb a forgalom. Legrosszabb esetben fél óra alatt ki- és hazajutok általában – ha mindent rendben találnak, akkor jó utat kívánva átengednek.

Az ausztriai oldalon volt olyan, hogy lázat is mértek, de nekem öt percnél sosem tartott tovább az ellenőrzés. A munkáltatói igazolás mellett magamnál tartom a munkaszerződésem is, a biztonság kedvéért. Ezenkívül személyi igazolványra és lakcímkártyára is szükség van – tudtuk meg a lánytól, aki megosztotta velünk tapasztalatait a járványhelyzet miatt bevezetett szigorúbb intézkedéseket megelőző napokról.

– Ausztriában előbb voltak megfertőződések és korlátozások, mint nálunk, de mindenki tartotta magát az előírtakhoz. Aztán egyik napról a másikra megszűnt minden, ennek ellenére nagy volt a fegyelem az osztrákoknál – fogalmazott. Koroknai Anna beszámolt az újbóli munkafelvétele utáni tapasztalatairól is. – Az emberek alkalmazkodtak a helyzethez: nem jönnek közelebb két méternél, nem türelmetlenek. A szupermarketekben a bevásárlókocsik használata kötelező, azokat rendszeresen fertőtlenítik: ha az ember kijön, le kell adnia azt egy dolgozónak, aki lefertőtleníti, és csak úgy használhatja más. Az üzletekben mindenhova helyeznek ki kesztyűket. Az élelmiszerboltokban most nagyon sok terméket előre csomagolva kínálnak. Kint nem osztják idősávokra a napot, nincs olyan, hogy 9-től délig a 65 év felettiek léphetnek be valahova – sorolta az Ausztriában most érvényben lévő változásokat.

– Étteremben nem voltam, viszont elhaladva mellettük azt látom, hogy az asztalokat folyamatosan fertőtlenítik. Kimérték pontosan az ülőhelyek között betartandó biztonsági távolságot, az asztalokat szellősebben helyezik el. Van, amelyikre kiírják, hogy erre vagy arra a helyre a járvány­ügyi helyzetben bevezetett biztonsági távolság megtartása miatt ne üljenek le.

Azt is kiírják a bárokban, kávézókban, egyéb vendéglátó­egységekben, hogy a vendégek előre foglaljanak asztalt, és hogy csak olyan emberek üljenek le egymással kávézni, akik családtagok vagy közeli barátok – tette hozzá azzal együtt, hogy a fizetés is nagyrészt bankkártyával történik, erre is nagyon sokan figyelnek: előnyben részesítik ezt, hogy ne kelljen a pénzt megfogni, mert az is vírushordozó lehet. Anna munkahelyén is kiemelten ügyelnek a szabályok betartására, a rendszeres és alapos fertőtlenítésre.

– Mindenki, aki a boltba belép, lefertőtlenítheti a kezét – ezt ellenőriznem kell. Felelősséggel járnak el az emberek, és betartják a szabályokat, annak ellenére is, hogy sokszor nehezükre esik. Gumikesztyűben és maszkban dolgozom, amelyet háromóránként cserélek. Minden vásárló után fontos a fertőtlenítés, az eszközök adottak arra, hogy biztonságosan lehessen ezt elvégezni – mondta el.

Ha az üzletbe sokan mennének be, akkor meg kell várni, amíg egy vásárló kilép, akkor mehet be egy másik. Elmondta azt is, hogy a cipőboltban puffokra ülve lehet próbálni a cipőket, amelyeket szintén fertőtlenítenek. A próbánál a zoknihasználat kötelező, kihelyezett, eldobható zoknikat lehet használni.

– A cipőkanalakat is minden vásárló után át kell törölnünk fertőtlenítőszerrel, ahogy az eladói pultot, asztali gépünket is. Fontos a vírusmentesség, és van egy kihelyezett kukánk, abba csak a gumikesztyűt, a fertőtlenítővel átitatott rongyokat, amelyekkel áttöröljük a felületeket, a maszkokat dobhatjuk. Utóbbiakat egyébként kidobás előtt lezárható zacskóba kell helyezni. Ebbe a szemetesbe mást nem lehet tenni – jegyezte meg.

Anna végül elmondta: mindenki felelősséget vállal a saját tetteiért, ezt mutatja sok más mellett a fegyelem is, amely az ott élőkön a járványhelyzetben megmutatkozik.