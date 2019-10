Ötvenöt éve végeztek a vépi iskolában

Ötvenöt év után újra találkozott a vépi általános iskola 1964-ben végzett évfolyama. Mint egy nagycsalád, mára olyanok az egykori A és B osztály diákjai – házastársaikkal együtt negyvenen gyűltek össze a művelődési házban.

A találkozó előtti napon a vidéki temetőkben – Körmenden, Szombathelyen, Kemenessömjénben is – volt társaikra emlékeztek a most hetvenéves férfiak és asszonyok. Közvetlenül az osztálytalálkozó előtt pedig a vépi temetőben keresték fel elhunyt társaik sírját. Ceglédről, Pest megyéből, Ausztriából is érkeztek a művelődési házba a nagy alkalomra: közös fénykép készült az ünneplőkről, azt vacsora követte.

Este 6-tól hajnali kettőig élő zene mellett táncra perdültek, jókat beszélgettek a „fiatalok”, velük tartott egykori osztályfőnökük, Ódor Istvánné és egyik kedves tanáruk, Barabás Károly.