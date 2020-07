Piaci ökoportya – Megnéztük, műanyagmentes-e a július Szombathelyen

A műanyagmentes július kezdeményezés 2011-ben indult Nyugat-Ausztráliából. A kampányhoz több millióan csatlakoztak világszerte. Az egy hónapos program célja, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, milyen sok felesleges, egyszer használatos műanyag vesz körül minket.

A szombathelyi vásárcsarnok bejáratánál, a kötelező maszkhasználatra figyelmeztető felirat mellett, a műanyagmentes július felhívását is megtaláljuk. „Mondj nemet a műanyagokra!” – hirdeti a nemzetközi kampány plakátja. Mellette a piac vásárlóira szabott, 11 pontból álló javaslatcsomag nyújt segítséget a környezettudatosabb vásárláshoz. Bent azonban a tejesek most is pillepalackba mérik a tejet, a hentesek ugyanúgy nejlonzacskóba teszik a csirkemellfilét, a zöldségesek rendületlenül külön zacskózzák a karalábét, a fokhagymát és a cukkinit.

Horváth Emil zöldséges azt mondja, a csarnokban már szelektív hulladékgyűjtőket is kihelyeztek. Ő nem zacskóz automatikusan, csak ha kéri a vásárló.

Egerszeginé Binder Anita a gyerekeivel és édesanyjával jött a piacra. Büszkén mutatja az erős, tartós bevásárlószatyrokat.

– Százezer évesek – teszi hozzá a nagymama. Bár a műanyagmentes júliusról nem hallottak még, törekednek az egyszer használatos műanyagok mellőzésére.

Egy másik zöldségesnél hosszasan ácsorgunk, már csak a „kosarasokban” reménykedünk. De a legtöbb kosárban gondosan bezacskózott áru pihen. Mígnem végre jön egy középkorú hölgy, aki a tálba gyűjti az árut, és megtörténik a csoda: külön szól az eladónak, hogy nem kér zacskót, és tartja a kosarát, hogy oda borítsa be a kiválogatott paprikákat. A velemi Lajos Anna, a Soproni Egyetem hallgatója már tavaly is csatlakozott a műanyagmentes július kampányfelhívásához:

– Mintegy három éve törekszem rá, hogy hónapról hónapra minél több dologra odafigyeljek és változtassak. Első körben a műanyag bevásárlószatyrokat likvidáltam. Azóta vászonzsákokat használok. Készítettem régi függönydarabokból szütyőket, abba teszem a zöldséget meg a pékárut. Az elején egy kicsit ciki volt, ma már ez menőnek számít és globális divat lett. A műanyagpalackot lecseréltem vizes kulacsra, és a műanyag szívószálat fém szívószálra. Nem használok folyékony szappant; sampont részben, mert műanyagflakonban vannak, másrészt tele vannak kőolajszármazékokkal. Ehelyett természetes szappanokkal tisztálkodom. A műanyagszivacsot lecseréltem a luffatök belsejéből készült szivacs­ra. Azzal mosogatok. Ha elkopik, komposztálható. Az alufólia és a folpack helyett csináltam méhviaszos csomagolókendőt. Az eldobható poharak helyett van egy bambuszpoharam, ami mindig bent van a táskámban. A különböző kozmetikumokat sem veszem már meg, hanem saját magam készítem. Legutóbb körömvirág­krémet csináltam. Mindenhonnan kapok kiürült tégelyeket, és újrahasznosítom őket: azáltal, hogy beleteszem ezeket a saját készítésű dolgokat. A többségük egyébként üveg, amit sokszor újra fel lehet használni.