Saját költségükből vásároltak fákat az Otthonunkért Közösen Egyesület tagjai

– Továbbra is erős és egységes az Otthonunkért Közösen Egyesület (OK) – mondta el Sebestyén Krisztián, a szervezet képviseletében, aki arról is beszélt, hogy az önkormányzati választásokat követően is folytatják azt a munkát, melyet a város fejlődése érdekében elkezdtek. – Vannak egyéni és kompenzációs listáról bejutott képviselőink a celldömölki képviselő-testületben, és a megyei önkormányzatban is két képviselőnk foglal helyet, így bőven van mit tennünk – hangsúlyozta a szervezet frissen megválasztott városi frakcióvezetője.

Az egyesület tagjai a napokban a celldömölki Kiss István meghívásának is eleget tettek. A civil természetvédő a Ság-hegy rejtett kincseit mutatta be a csoportnak. –A látogatás során megerősödött bennünk, hogy óriási értékkel rendelkezünk, melyet óvnunk és védelmeznünk kell. Éppen ezért munkánk során mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy természeti kincsünket minél inkább becsben tartsuk, és azon fogunk dolgozni, hogy a terület még inkább fejlődhessen – hangzott el a látogatást követően.

Nem ez volt az egyetlen természetvédő akció, melyhez az OK csatlakozott. A Fákkal a jövőért családi nap rendezvényén az egyesület tagjai saját költségükből vásároltak fákat, ezzel is üzenve, hogy fontosnak tartják, hogy Celldömölk még zöldebb legyen. – Az OK a jövő csapata, így nem kérdés, hogy felelősséggel gondolunk a jövőre. Aki fát ültet, az építi a jövőt, ezért is vettünk részt örömmel a programon – mondta Sebestyén Krisztián, hangsúlyozva, hogy az általuk indított Celldömölki Párbeszéd során is bebizonyosodott, hogy a helyiek fontosnak tartják, hogy tiszta, egészséges környezetben éljenek.