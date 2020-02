Sötétbe borult utcák, háztartások – Több vasi településen van áramszünet

Több olvasónk is jelezte, hogy lakóhelyén probléma van az áramszolgáltatással, amit valószínűsíthetően a viharos erejű szél okozott.

Már szerda délután is kaptunk panaszokat Szombathely egyes városrészeiből. Olvasóink jelezték, hogy áramkimaradást tapasztaltak például a Stromfeld-lakótelepen, és Szentkirályon is. Ezúttal úgy értesültünk, hogy Sorokpolány egyes részei borultak sötétségbe. Az eon.hu oldalán lévő tájékoztatás szerint, azonban több vasi településen is felütötte fejét a hasonló probléma. Ahogy az a térképen látható, Sorkikápolna, és Balogunyom is ide tartozik.

