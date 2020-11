Tételesen cáfolta Nemény András szavait a kórház vezető orvosa (videóval)

Dr. Kecskés László, az Egészségügyi Bizottság elnökeként és a kórház vezető orvosaként reagált Nemény András polgármester kijelentéseire.

Mint arról már korábban beszámoltunk Nemény András, Szombathely polgármestere kedden sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy továbbra is Győrben dolgoznak azok az orvosok és az a szakszemélyzet, akiket hetekkel korábban vezényeltek az ottani kórházba. A politikus arra is kitért, hogy szerinte Szombathelyen nincs elég, a lélegeztetőgép kezeléséhez értő egészségügyi személyzet. Kijelentéseit később dr. Nagy Lajos, a Markusovszky kórház főigazgatója cáfolta, mert mint közleményében írta, azok pánikkeltésre alkalmasak.

Tegnap délután dr. Kecskés László, az Egészségügyi Bizottság elnöke és a kórház vezető orvosa is cáfolta Nemény András korábbi nyilatkozatában tett kijelentéseit. A négy perces videóban elmondja, hogy pillanatnyilag a járványhelyzet kezeléséhez elegendő orvos és szakszemélyzet áll rendelkezésre. Az egész országban, de Szombathelyen is több, 15-20 rezidens vett részt még tavasszal egy intenzív lélegeztetőgép-kezelési tanfolyamon.

– Arról tehát szó nincs, mint amiről a polgármester meglehetős riadalmat keltő megnyilvánulásaiban sejthető, hogy az egészségügy feltett kézzel várná, hogy mi fog történni a jövőben – mondta a videóban és pontosította a polgármester további állításait is.

Eszerint nem 32 gépről van szó, hanem 117 lélegeztető hely van, ha nagyon szükséges. Pillanatnyilag két covid intenzív osztályon, az egyiken 10 a másikon 11 beteget kezelnek, közülük egy-két beteg nem mindig van lélegeztető gépen. Szó nincs napi 5-9 halottról. Naponta egy, két, három maximum négy beteg hal meg.

Az orvos a polgármester azon kijelentését is cáfolta, hogy a szakrendelések leálltak volna. Mint mondta: nem álltak le a szakrendelések, megvan a szükséges személyzet, ő maga is tegnap egész nap szakrendelést tartott. Az összes többi ambulancia is, szűkebb és szigorúbb körülmények között, de dolgozik.

Végül elmondta azt is, hogy sajnálatos módon folytatódik az a tendencia, ami már az októberi közgyűlésen is, amikor is Nemény András polgármester tájékoztatást adott a vírushelyzetről.

– A polgármester már akkor azt vízionalizálta, hogy össze fog omlani az egészségügyi rendszer. Én már akkor jeleztem felé, hogy az ő dolga a tájékoztatás, nem pedig a pánikkeltés. Ebben a helyzetben nem az a dolgunk, hogy olcsó, politikai haszonszerzés céljából egymásnak ugrasszuk az embereket és pánikot keltsünk. Ezt nagyon elítélem és nagyon nem értek ezzel egyet- zárta szavait dr. Kecskés László.

Nemény András szavaira Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője is reagált. Az országgyűlés alelnöke facebook posztjában azt írta: „Arra kérem politikustársaimat, hogy ebben a súlyos válsághelyzetben tartózkodjanak a pánikkeltő álhírek terjesztésétől.”