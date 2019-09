Tizenhat éve viszi a programot a nemzeti park

Szakmai napot szervezett a muraközi lóról az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. Bemutatták az elmúlt 16 év munkáját, az agrártárca mindkét miniszteri biztosa ellátogatott a programra a Széll Kálmán-majorba. Egy álom látszik valóra válni, egyre több az érdeklődő.

2003-ban indította a muraközi programot az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság – emlékeztetett dr. Markovics Tibor, a nemzeti park igazgatója. A cél az volt, hogy regenerálják az egykor általánosan elterjedt muraközit. Az igazgató szavai szerint egy álom látszik valóra válni, hiszen az volt a nem titkolt cél, hogy ne csak állami feladat legyen a muraközi lovak tenyésztése, hanem a civil társadalom is értékelje – most pedig úgy tűnik, elindult ez a folyamat, egyre többen érdeklődnek. Jól hasznosítható a muraközi – erre is kitért az igazgató. Nemrégiben például Ausztriába vittek ilyen lovakat a nemzeti parkból, gyerekek terápiás állatai lesznek. – Mindig kellenek jó szellemű vezetők, hogy a tenyésztő-, kiképzőmunka eredményes legyen. Kell a közösség is, elkötelezett tenyésztők – fogalmazott a szakmai napon Dallos Gyula, az Agrárminisztérium lovaságazatért felelős miniszeri biztosa. – Ne adják fel, mert az őseink tudását a mában jól kamatoztatva a jövőt alapozzák meg – mondta.

Dallos Gyula lovaságazatért felelős miniszeri biztos szerint kell társadalmi elfogadottság, gazdasági alap, és politikai döntés is: a muraközi-tenyésztés támogatásához mind a három együtt van. Vagyis, aki fel akarja vállalni ezt a feladatot, megteheti – mondta.

Az agrártárca másik miniszteri biztosa, V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is ellátogatott a szakmai napra és személyes élményeiről is beszélt a résztvevőknek. Merthogy egész gyerekkorát meghatározta a muraközi lovak közelsége, ezért követte kíváncsian a nemzeti park törekvését. Többszörösen is érdekeltként, először mint a génmegőrzésért is felelős államtitkár, most pedig úgy, mint a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos. Beszélt az értékek megőrzése kapcsán arról, hogy kötetbe, filmbe lehet rendezni azokat, de itt egészen másról van szó: szó szerint életben tartásról, egy izgalmas kísérletről. Bízik abban, hogy sikeres lesz a továbbiakban is a muraközi program és a hidegvérűekhez sorolt típus önálló fajta

lehet.

Ahogy Dallos Gyula, úgy V. Németh Zsolt is hangsúlyozta, ne legyen úri passzió, legyen gazdaságos tevékenység a muraközi tenyésztése. Számos muraközit vezettek el az érdeklődők előtt, láthatták és hallhattak például Vérmesről, az állat kapcsán a névválasztásról is szó volt: az beteljesíti magát, legalábbis Vérmes esetében így volt, mesélte Rácz Károly, aki betanította a lovat.

A ménesszemlén az elmúlt 16 év munkáját ismertette ­Kovács-Mesterházy Zoltán, az Őrségi Nemzeti Park muraközi programjának koordinátora.

Felidézte, hogy hat kancát vettek 2003-ban és szakmai munkacsoportot alakítottak, programot fogalmaztak meg, ennek mentén dolgoztak. Magángazdálkodóknál már több muraközi van, mint a nemzeti parknál, olyan népszerű lett – összegezte.