Vigyázat, kéménytűz! – Ügyelni kell a szellőzésre, a kazánterhelésre, a faminőségre

Komoly gondot jelenthet a rosszul bekötött kandalló, kályha vagy kazán. Az elmúlt időszakban többször okozott tüzet szabálytalan berendezés. Főleg a hétvégi kisházakban gyakoriak az ellenőrizetlen rendszerek, amelyeket sokszor hosszú ideig nem is használnak.

A parkerdőben (Sé és Szombathely határán) egy kisház szigetelése kapott lángra. A könnyűszerkezetes faház tetőszerkezete, oldalfala égett. Nem sokkal korábban Meggyeskovácsiban és Szombathelyen is a kéménytűz okozott problémát. Utánajártunk, mennyire gyakoriak a hasonló esetek – hogyan lehet megelőzni a bajt.

A hétvégi házaknál gyakoribb a nem szabályosan bekötött, ellenőrizetlen kályha. Jellemzően ezek a fűzési szezon elején okoznak gondot.

Balogh Esztertől, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk: 2018-ban 29 kéménytűzhöz vonultak megyénkben, idén pedig már 16 ilyen esetet zártak le.

Azokban a háztartásokban, ahol szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, a korom lerakódik a kémény falára. Az egyre vastagabb koromréteg a forró füst hatására akár meg is gyulladhat. A katasztrófavédelem azt javasolja, ahhoz, hogy ezt elkerüljük, csak száraz fát vagy erre alkalmas éghető anyagokat alkalmazzunk, sose égessünk például háztartási hulladékot vagy fáradt olajat. Ne terheljük túl a kazánt, egy­szerre soha ne használjunk túl sok fát.

Több korom rakódik le ott is, ahol például lakkozott, festett, illetve nedves fát égetnek.

Fontos, hogy rendszeresen szellőztessünk. A szilárd tüzelés, ezen belül a fatüzelés használja el a legtöbb levegőt. Emiatt is nő a koromképződés, a kátrány, szurok lecsapódása.

Tüzet okozhat, ha a kéményajtó hiányzik, vagy nincs kettős záródása, ha a kémény vakolata hézagos, repedezett, ha a tűz közelében éghető anyagú a padló borítása, ha a kémény mellett éghető anyagú faszerkezet van beépítve, ha a falazatán épületgépészeti elem (például villamos kötődoboz) van. További kockázati tényezőt jelent még a kémény bélelése is. Az sem mindegy, hogy miből épül a kivezetőcső. Az eternit nem tűri jól a hőt, a melegtől elrobban, az alumínium pedig akár el is olvadhat. Még a hétvégi házakban is oda kell figyelni – akkor is, ha évente csak néhány alkalommal használjuk a kályhát, kazánt – a helyes kivitelezésre, rendszeres ellenőrzésre és karbantartásra. Jobb egy kis odafigyeléssel és alaposabb tervezéssel megelőzni a bajt.

Lemaradt az előzményekről? Kattintson IDE!