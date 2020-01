A harmadik Paks a második Körmendnél vendégeskedik

Rangadóra készül az Egis Körmend kosárcsapata az NB I-es bajnokság 17. fordulójában. A vendég Atomerőmű SE jelenleg harmadik a tabellán, de szorosan tapad a második Körmendre. A mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban.

Csütörtökön ért haza lettországi túrájáról az Egis Körmend csapata, ahol nem a piros-feketék szája íze szerint alakult a Ventspils elleni találkozó a FIBA Európa Kupa sorozatban. Csupán két alkalommal és csak néhány másodpercre tudott vezetést szerezni a Körmend a letteknél: az első kosár után és a nyitó negyed derekán. Amúgy uralta a találkozót a Venstpils, és jogosan nyert. Hosszabb volt a padja, és élt a hazai pálya előnyével. Mattias Zollner csapata ezzel begyűjtötte harmadik vereségét is az egy győzelme mellé a nemzetközi kupában, így – ha a hátralévő két hazai meccsét meg is nyeri –, már nem jut tovább a negyeddöntőbe. De ezen nem sokat tudtak morfondírozni a vasi együttesnél, hiszen nagy bajnoki csata következik szombaton az Atomerőmű SE ellen.

– Nem sok időnk jutott pihenésre, miután hazaértünk Lettországból, máris küszöbön egy újabb nagyon fontos mérkőzés. A Ventspils ellen bármennyire küzdöttünk is, nem tudunk nyerni, ez nagy kár, nem vagyunk boldogok ettől, de most már előre kell tekintenünk. Rangadó vár ránk szombaton este, ahol lendületesnek és frissnek kell lennünk, mert az ASE gyors csapat, és meglephet bennünket – mondta Matthias Zollner, a Körmend német származású vezetőedzője. Nem szabad hagynunk, hogy ellenfelünk diktálja a tempót, fontos lesz, hogy a mi akaratunk domináljon. A Paks erősségeit nem kell hangsúlyozni, meglehetősen erős Dzunic edzőkollégám kerete, még akkor is, ha egyik meghatározó játékosa, Eilingsfeld János hosszabb időre kiesett a csapatából egy komolyabb sérülés miatt. Szeretnénk a helyünket megtartani a tabellán, így meghatározó lesz ez a mérkőzés, hiszen az ASE szorosan ott van a nyomunkban.

A paksiak csak egy győzelemre vannak a vasi piros-feketéktől. Ősszel Ferenczék nyerni tudtak Pakson (94-80), de akkor igen rossz napot fogott ki Branislav Dzunic csapata. Azóta sok idő eltelt, és a tét is egyre fokozódik, nagy harcra van tehát kilátás szombaton este a Rába-parti kisvárosban.