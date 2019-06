Csorvási távozik Az Egis Körmendtől

Távozik az ezüstérmes Egis Körmend kosárcsapatától Csorvási Milán. A center korábbi együtteséhez, az Alba Fehérvárhoz igazolt, szerződése két évre szól.

Alig ért véget a férfi kosárlabda-bajnokság döntője, máris egy játékos távozásáról szólnak a hírek az ezüstérmes Egis Körmendnél. A 208 centis center, Csorvási Milán érkezését hétfőn jelentette be régi-új klubja, az Alba Fehérvár. A játékos 2016 nyarán távozott Székesfehérvárról, most visszatér egykori csapatához.

– Kaptam ajánlatot Körmendről is, de elhúzódtak a tárgyalások. Közben megkerestek a székesfehérváriak, az érdeklődésük igen komoly volt. Rövid ideig gondolkodtam, hogy mit tegyek, végül a távozás mellett határoztam. Nem volt könnyű meghoznom a döntés, és őszintén bevallom, hogy a bajnoki döntő utolsó meccse után megkönnyeztem a körmendi éveimet, emlékeimet. Jól tudom, mennyire szerettek itt az emberek, mindig volt egy jó szavuk hozzám. Szerettem ezt a kisvárost, nagyon szimpatikus volt ez a közeg. A körmendi szurkolótábor pedig fenomená­lis, mindig őrült hangulatot teremtettek, öröm volt ilyen környezetben kosárlabdázni. Elmegyek, de nem keserű száj­ízzel, egyszerűen csak azért, mert Székesfehérváron is otthonosan érzem magam, hiszen korábban már játszottam ott két évig. Vannak ott rokonaim, és a családomhoz is közelebb lehetek. Körmendről már költözőfélben vagyunk a feleségemmel és a kislányommal, de csupa szép emléket, jó eredményeket, nagyszerű hangulatú mérkőzéseket őrzök az itt töltött időszakból – mondta a piros-feketéktől távozó Csorvási Milán.

A 31 éves center két évre írt alá az új csapatához. Rajta kívül egy másik vasi kötődésű magasember is érkezik Székesfehérvárra. A körmendi születésű Molnár Márton Kecskemétről tette át székhelyét az Albához.