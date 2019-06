Szolnok–Falco KC mérkőzés

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság elődöntőjének második felvonásán a Falco-Vulcano Energia KC kedden 18 órakor a címvédő és kupagyőztes Szolnoki Olaj vendégeként lép pályára.

A szombati első, szombathelyi mérkőzést a Falco 78-65-re nyerte meg. Így az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharcban 1-0-s előnyre tett szert. Összességében biztosan diadalmaskodott a sárga-fekete gárda, igaz, volt a mérkőzésnek olyan szakasza, főleg a harmadik negyedben, amikor az Olaj szorossá tudta tenni a találkozót – de alapvetően nem fenyegette veszély a hazai diadalt. És a szombathelyi kispad arra is ügyelt, hogy ne játszassa túl a kulcsembereket: a legtöbb időt, 30 percet Evan Bruinsma töltött a pályán. A Szolnok ugyanakkor bizonyította, hogy több fontos játékosát nélkülözve is veszélyes ellenfél, nem lehet ellene biztosra menni. Ráadásul most hazai pályán szerepelhet.

– Az első mérkőzésünk kicsit feszültre, hektikusra sikeredett, tele kapkodással – mondta Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. – Érződött a nagy tét, tipikus play off meccset játszottunk. Sok kontakt volt, sok párharc, olykor előtérbe került a fizikális erő – és mindkét csapat próbált erősen védekezni. Az látható, érezhető volt, hogy mindkét csapatban bőven van még tartalék, korántsem ért az ereje végére. Kemény mérkőzésre számítottam, így is történt, a Szolnok nem adta olcsón a bőrét. És a folytatásban sem számítok könnyebb meccsekre. Biztos vagyok benne, hogy az Olaj a végsőkig küzd majd – de természetesen mi is mindent beleadunk. Ugyanakkor nem mehetek el szótlanul a hibáink mellett sem. Ugyanis a szombati mérkőzésen a találkozó második félideje nem a legjobban sikerült számunkra – sok mindenben fejlődnünk kell. A Szolnok például megnyerte a lepattanócsatát, sok labdát adtunk el, gyenge táma­dójátékkal rukkoltunk elő – kulcspillanatokban többször is rossz döntést hoztunk. Egyébként aprólékosan kielemeztük a meccset, átbeszéltük a dolgokat, tudjuk, hogy miben kell javulnunk, min kell változtatnunk. Abban biztos vagyok, hogy ha Szolnokon nyerni akarunk, akkor a szombatinál sokkal jobb teljesítményt kell nyújtanunk. De felkészültünk, készen állunk a mérkőzésre – természetesen megpróbáljuk begyűjteni a második győzelmet is. Hiányzónk nincs.