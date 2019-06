Topligás maradt a Haladás

A Hungast-Haladás Szombathely női röplabdacsapatának sikerült teljesítenie a célkitűzést: újoncként megőrizte tagságát az első osztályban. Most azon dolgoznak, hogy a következő szezonban is legyen a városnak, a Haladásnak extraligás röplabdacsapata.

Két szakaszból állt a 2018/2019. évi női röplabdabajnokság. A Haladás újoncként vehetett részt a hatcsapatos Extraliga alapszakaszában, ahol nem sok babér termett az előbb Bedőcs Gergely, januártól dr. Mucsi Péter irányította csapatnak, egy győzelemmel, 19 vereséggel a hatodik helyen végzett. De a kvalifikációs körben már sikerült győzelmekre váltani az alapszakaszban megszerzett tapasztalatokat; a következő extraligás szezonra pályázó hat csapat közül hat győzelemmel és négy vereséggel harmadik lett a Haladás, bent maradt a topligában.

– A végeredményt tekintve jó emlék a mögöttünk hagyott szezon – kezdte az értékelést dr. Mucsi Péter vezetőedző, egyben a röplabdaszakosztály vezetője. – A mi pénzügyi lehetőségeinkkel az Extraliga hat csapata között nagyon vérmes reményeink nem lehettek. Az ellenfeleink sokkal nagyobb költségvetésből, minőségileg talán jobb játékosokkal tudtak kiállni. Öröm, hogy az osztályozós kör így sikerült, hiszen ott is minden riválisunk jobb lehetőségekkel bírt. Még az előttünk végző Kaposvárral és MTK-val is partiban tudtunk lenni. Nagy hiányérzet nincs bennem; egyes meccseken lehetett volna sikeresebb a társaság, de összességében szerintem reális a helyezésünk. Mi nem tudunk 600-700 ezer, egymillió forintos fizetést adni a játékosoknak. A magyar szabály miatt nagyon felértékelődött a hazai játékosok ára, és ebben a versenyfutásban mi abszolút alulmaradunk. Ami a játékosok egyéni teljesítményét illeti, a csapatunk legjobbjának a liberójátékos Stephanie Lojent választottuk. Az ő fejlődése parádés volt, személyiségében, hozzáállásában, emberi tulajdonságaiban és röplabdatudásával is kimagaslott a csapatból. De a többiek is megtették a dolgukat, voltak jobb és rosszabb meccseik. Sophie Wallnerrel stabil volt a csapat védekezése, Miranda érkeztével pedig kicsit szélesedett a repertoárunk, erősödtünk ütőteljesítményben. Jó volt, hogy megtaláltuk Takács Bernadettnek az átlópozíciót, bár ezzel a csapatunk tavalyi legjobbja, Andrea Kalman kiszorult a kezdőből. Ahhoz, hogy őt pályára lehessen küldeni, kettős cseréket kellett megvalósítani. Nem vagyok annak a híve, hogy feltétlenül külföldi játékosok kellenek a csapatba, de jelen pillanatban Magyarországon limitált a magyar röplabdázók száma, és még azokat sem lehet megmozdítani. A mi utánpótlásunkból pedig még hiányoznak korosztályok. A legnagyobb probléma, hogy a 18 éven felüliek is, mert továbbtanulás miatt elhagyják a várost, később pedig már nem tudjuk visszahozni őket.

Hogy milyen lesz a következő év Haladása?

– Május 1-jével lezárult a bajnokság, azóta a külföldi és a magyar játékosok is elutaztak, már nincsenek a Haladás kötelékében, jelen pillanatban nincs szerződéssel rendelkező játékosunk – árulta el Mucsi Péter. – A jövőt persze tervezzük; meghatározó lesz, hogy milyen költségvetésből tudunk gazdálkodni. Ahhoz, hogy előbbre tudjunk lépni, az is kellene, hogy végre a röplabda is elismert sportág legyen Szombathelyen, főként, hogy az elmúlt tíz esztendőt tekintve a lehetőségeihez mérten kimagaslóan teljesít. Akkor valószínűleg szponzorációban is nagyobbak lennének a lehetőségeink, mint most. Természetesen elkezdődtek a puhatolózások, tárgyalások játékosokkal – többekkel azok közül is, akik itt játszottak –, de az edzőkérdésben is. Konkrétumokat viszont senkinek sem tudunk mondani, mert ahhoz kellene a költségvetés jóváhagyása a Haladás vezérkarától, és azt is tudni kellene, hogy a város milyen segítséget tud nyújtani. Annál is inkább, mert a Magyar Röplabda Szövetségtől a mi csapatunknak is lehetőséget ad a harmadik számú európai sorozatban, a Challenge Kupában való indulásra. Megjegyzem, hogy ez az egyik legkönnyebben finanszírozható labdajáték. Amíg nincs költségvetés, addig nem tudunk előbbre lépni, pedig már most is el vagyunk késve – főleg a magyar játékosok igazolásában.